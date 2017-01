La ciudadanía espera con ansias que se termine el proyecto de Transporte estatal, UNEBUS, en parte para tener una opción de mejoría en las tarifas.

Pero con el “Gasolinazo” piensan que eso no ocurría, ya que al ser un servicio nuevo y de buena calidad eso obligara a Flecha Amarilla a recuperar la inversión hecha.

“Si nos afectara el tema de la gasolina, porque teníamos la esperanza de que iba a costar menos, pero ya vimos que las cosas estarán difíciles”, aseguró la señora Concepción Jiménez.

La mujer que a sus 70 años todavía trabaja como comerciante de flores, considera que el proyecto es bueno, pero las expectativas de costos menores eran buenas para todos.

PRIVILEGIO

Al menos ella pagará con su tarjeta de adulto mayor, menos de la mitad, pero el resto de ciudadanos no tendrán ese privilegio.

“Para nosotros si será menos, pero me pesa ver como gente que no tiene se queda sin poder transportarse”, comentó la originaria de Purísima.

Hace algunos días el Gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez dio a conocer este proyecto de transporte para Guanajuato.

Y aseguró que sería de primera calidad y conectaría de una mejor manera a norte del Estado, Purísima, San Francisco, León, Silao y Guanajuato capital.

AJUSTES

Pero así como se equivocaron la mayoría de analistas con el triunfo de Donald Trump, el proyecto deberá tener ajustes lógicos con el precio de transporte.

“Se entiende que deban subir todo cuando sube la gasolina, esperemos que no sea mucho, la expectativa todavía esta ahí vamos a ver si funciona bien, porque el metropolitano dio resultados durante el primer año luego ya fallaba mucho”, expresó Joaquín Pedraza.

El hombre que labora en una empresa de transportes en León, piensa que la medida pegará en todos los sentidos y más a largo plazo.

“Los efectos negativos de este servicio como cualquier otro, lo veremos después de algunos meses, porque todavía no llega el presidente gringo y ya estamos padeciendo sus efectos”, finalizó.