El gobernador del estado, Miguel Márquez, lamentó la demolición de que fue objeto el antiguo estadio de La Martinica, ubicado en la localidad leonesa, lugar lleno de recuerdos y añoranzas de viejas y gloriosas estampas futbolísticas, pero actualmente en desuso.

En tanto, por otra parte reafirmó su compromiso por cuanto hace a la proseguir con firmeza, por la defensa jurídica del estadio de fútbol León.

Aparte, consideró que la glosa de su V Informe de Gobierno en el Congreso local arrojó resultados positivos.

Por otro lado y en materia educativa, se pronunció a favor de elevar la calidad en el nivel medio superior y que más jóvenes estudien, porque la meta es que de cada 10, ocho al menos concluyan su preparación.

Estadios

En cuanto al destino que corre el vetusto estadio de La Martinica, consideró que es lamentable su demolición, pues por años no se usaba.

Si bien comentó que fue decisión de un particular realizar las obras de demolición de ese estadio, es respetable, pero es un asunto meramente de carácter administrativo.

Empero, estimó que se debe de contar con la autorización de la instancia municipal correspondiente, para proceder a su demolición.

No obstante, reconoció que el estadio La Martinica tenía muchos años de no estar en servicio, ni en uso.

El mandatario estatal confirmó su postura en cuanto “a salir en defensa del estadio León, el cual sigue su proceso jurídico”.

“Porque es de todos y siempre lo he dicho, por eso estaremos siempre en defensa del estadio que es de los leoneses”, sostuvo.

Glosa

Respecto a la Glosa del Quinto Informe de Gobierno estatal, ante la comparecencia de servidores públicos con legisladores locales, consideró que arrojó resultados.

Aseguró que se informó al Congreso local para dar cuenta y cuánta información se solicitó del quehacer de la administración estatal, sobre lo cual se dio puntual respuesta a los planteamientos por parte de los congresistas.

Prepa

El gobernante concedió entrevista, ayer al mediodía, al término de la inauguración del nuevo plantel preparatoriano del Cecyte, en la comunidad de Puentecillas, al sur de la ciudad de Guanajuato.

La moderna escuela de tres niveles, anotó que tuvo un costo de inversión de 37 millones de pesos y tiene capacidad para albergar a más de 640 alumnos en 24 aulas; y remarcó que “la mejor inversión y herencia que podemos dejar es en la educación”.