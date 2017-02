Ante la poca competencia en el calendario anual de la Federación Mexicana de Ciclismo, el equipo guanajuatense Tenis Stars busca atender competencias internacionales, amparados en una licencia UCI.

Pese a que este año no comenzará el trámite para hacerse equipo continental, como lo hizo la escuadra de Canel’s Specialized, la escuadra ‘guanajua’ ha puesto la mira en otros eventos de invitación, como la Vuelta a Colombia en agosto, el principal objetivo.

Se trata de una competencia categoría 2.2 en el plano internacional y que podrían visitar en una gira a nivel internacional, debido a la cantidad de carreras nacionales de ese nivel, una de ellas la Vuelta a México 2017.

CALENDARIO DE ENTRENAMIENTOS

Hilarión Sánchez y sus 9 ciclistas, entre los que se encuentra el experimentado michoacano Florencio Ramos, alistan un calendario de entrenamientos, más las carreras que vayan saliendo, una de ellas, el próximo 5 de marzo en Saltillo.

Eso, gracias también a la incorporación de Héctor Hugo Rangel, coahuilense que ha participado en el evento, y otro de los refuerzos para la suma de puntos con el objetivo a largo plazo de la licencia continental, un proyecto costoso.

Hasta entonces, la preparación no se intensificará para la Vuelta a México, programada para el último trimestre de este año, con otros eventos también pendiendo de un hilo, entre los que se haya la Ruta del Centro, que tendría lugar el segundo semestre del año.

“Hasta que no salga la convocatoria, nos vamos a poner a preparar para ese evento porque es una preparación de 3 o 4 meses, con continuidad, ya cuando está cerca, se enfocan para la Vuelta y la suspenden” , comentó.

FALTA CAPITAL

De la licencia como equipo continental, aseguró que continúa en sus planes, pero al menos hasta 2018: “ya llegará el momento, ahorita no tenemos la capacidad (económica) pero el material humano lo hay”.

Además de Ramos y Rangel, la nómina de los Tenis Stars incluye al seleccionado mexicano Juan Pablo Magallanes, Moisés Aldape, Jorge Segura, Francisco Villalobos, Miguel Ángel Cendales, Francisco y Alejandro Lara, sin tomar en cuenta a Ignacio Prado, aún enrolado con los ‘bichos verdes’ del SEP-San Juan argentino.

Entre las otras competencias que podrían llegar están la Vuelta San Carlos en Costa Rica, competencias en Panamá, Guatemala y Venezuela, eventos de invitación que se abren debido al ascenso de categoría de sus rivales Canel’s, que les abre la posibilidad de acudir en su lugar.