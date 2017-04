Se desarrolló en Guanajuato la Reunión de Trabajo de Organismos en Materia de Discapacidad en Entidades Federativas, con el objetivo de impulsar políticas públicas que mejoren la atención y el desarrollo integral de las personas con discapacidad.

El tema de la discapacidad destacó el Gobernador, Miguel Márquez Márquez, une a la sociedad y autoridades para emprender acciones que permitan generar las condiciones de desarrollo para este sector.

“Hablar de inclusión y atención a las personas con discapacidad, son de los temas que más nos unen en este país, que nos invita a trabajar de manera decidida y transversal por nuestras personas con discapacidad”.

Guanajuato como referente nacional en la atención a personas con discapacidad, presentó sede la Primera Reunión 2017 del CONADIS, el modelo de política pública de atención a este sector, la cual garantiza su desarrollo e integración a una vida digna y productiva.

“Que sigamos trabajando acorde al Programa Nacional para el Desarrollo y de la Inclusión de Personas con Discapacidad, en ella nos basamos, es la misma directriz, es trabajar en la innovación en los temas de trabajo, cultura, deporte y movilidad.

“Tenemos que trabajar de manera transversal, en este tema no hay fronteras, no hay colores, no hay religiones, aquí lo único que nos toca es trabajar por el bien de aquellas personas que esperan mucho de nosotros”.

El Gobernador, Miguel Márquez Márquez, presidió con la Presidenta del DIF Estatal, Maru Carreño de Márquez; la Directora General del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, Mercedes Juan López y la Directora General del DIF Nacional, Laura Barrera Fortoul, la firma de un Convenio de Colaboración para el Apoyo de Personas en Situación de Necesidad.

Este convenio concreta la gestión ante la federación de 4 millones de pesos para el Centro Integral de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Calidad de Exposición, Abandono o Desamparo y 2 millones más para equipamiento del Centro Estatal de Rehabilitación del INGUDIS.

La Directora General del DIF Nacional, Laura Barrera Fortoul, señaló que los recursos destinados al Centro Integral de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Calidad de Exposición, Abandono o Desamparo; es un reconocimiento al trabajo del DIF Estatal.

“Por primera vez este estado tendrá como merece un Centro de Atención a nuestras Niñas, Niños y Adolescentes, queremos que se un espacio de tránsito, no queremos que se institucionalice, los niños deben de estar con sus familias y nosotros debemos ser facilitadores incansables”.

La Presidenta del DIF Estatal, Maru Carreño de Márquez, indicó que la Reunión Nacional de CONADIS, es un espacio fundamental para impulsar programas y políticas públicas a favor de las personas con discapacidad.

“El tema de la discapacidad no tiene fronteras o colores, todos somos México, todos somos uno mismo y si caminamos codo con codo vamos a lograr más cosas y ser más fuertes, para ampliar las oportunidades de desarrollo para este sector”.

Mercedes Juan López, Directora General del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad señaló que la suma de voluntades entre sociedad y gobierno, es la vía para avanzar en la atención de este sector de la población, que demanda programas integrales.

“Esta reunión es de la mayor importancia porque podemos ver los diferentes programas y acciones exitosas que hay tenido los estados, poderlas compartir, ver cómo podemos mejorar para la inclusión de las personas con discapacidad”.

En la reunión de la CONADIS se analizaron los temas Avances del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, Derechos de las personas con discapacidad en los programas de la administración, Mejorar el acceso de las personas con discapacidad a los servicios de salud, Diseño e instrumentación de programas y acciones que mejoren el acceso al trabajo, Fortalecimiento de la participación de las personas con discapacidad en la educación inclusiva, la cultura, Armonización Legislativa del Marco Jurídico, el deporte y el turismo, Incrementar la accesibilidad en espacios públicos o privados y el transporte.