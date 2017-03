Guerra supera pinchazo y marcha tercero en WRC2

El piloto mexicano Benito Guerra solventó como pudo un pinchazo de neumático en la etapa callejera de Guanajuato Capital, que ayer lo vio el tiempo 14 general y tercero de la categoría WRC2.

Guerra, quien llegó conectando desde el principio con el público, fue presa del infortunio, luego de que una impericia le hizo chocar la llanta, ponchando y sacando aire hasta el final del kilómetro de la etapa.

Guerra se dedicó a cuidar su bólido, con un tiempo de 1:06.3, que de todas formas no lo alejó de los primeros tres lugares de la categoría.

El más rápido en la ciudad de Guanajuato por el WRC2, fue el sueco Pontus Tideman, de Skoda Motorsport, con 1:00.8, seguido del francés de M-Sport, Eric Camilli (1:02.0).

El mejor mexicano de la etapa fue el también NACAM, Ricardo Triviño, quien se ubicó como el tercer mejor tiempo (1:05.8), algo que no le ayudó mucho en la clasificación general antes de finalizar el día.

El WRC2 tuvo también retrasos para el quinto en discordia, el polaco Hubert Ptaszek, de Orlen Team, quien quedó muy lejos en su tiempo oficial.

SOBREVIVE BAILEY EN NACAM

La callejera guanajuaense fue todo un viacrucis para los pilotos NACAM, seis de los cuales se vieron forzados a no salir por problemas mecánicos.

Sólo el capitalino Ricardo Triviño (1:05.8) y el canadiense Jason Bailey (1:11.9) sobrevivieron, bastándoles su competencia para ubicarse como los nuevos líderes, con el mexicano a la cabeza.

Los pilotos que no pudieron continuar el día son el polaco Hubert Ptaszek, el chileno Pedro Heller, el colombiano Julián Jaramillo, los mexicanos Miguel Medina y Francisco Name y el estadounidense Dave Wallinford, todos por problemas mecánicos.

Los equipos revisarán sus unidades para valorar si salen al tercer día de competencia, hoy desde las 8:33 de la mañana.