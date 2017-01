‘El Gullit’ estará en la banca

Después del incidente el día jueves hizo el viaje con el resto de sus compañeros, y aunque no iría de titular y estará en el banquillo, esto no tiene nada que ver su problema personal

Tras el accidente automovilístico que sufrió el jueves por la noche, el mediocampista verdiblanco Carlos ‘El Gullit’ Peña sí viajó a la ciudad de Aguascalientes, sin embargo iría a la banca.

El tamaulipeco, hizo el viaje con el resto de sus compañeros y antes de hacerlo se le solicitó que diera algunas declaraciones, pero era obvio que no iba a hablar.

Sin embargo y pese a que fue considerado en la lista de viajantes, Peña, no iría de titular, aunque nada tiene que ver su problema personal que al final no pasó a mayores, pues la decisión de hacer ajustes ya la habría tomado Torrente desde el día del interescuadras.

Y es que, Leonel López regresará a su posición habitual que es en la contención y el lugar que ocupó ante Pachuca tratando de suplir a Elías Hernández, lo tomaría Andrés ‘Rifle’ Andrade, ante esto, el ‘Gullit’ iría a la banca.

Se observó tranquilo a Carlos Peña al momento de abordar el autobús, aunque eso sí no quiso atender a nadie y mucho menos hablar sobre el asunto extra cancha de las últimas horas.