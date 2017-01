Una niña resultó herida de bala en un incidente aún no esclarecido del que la Policía Municipal tuvo conocimiento el pasado martes en la colonia Lomas de Medina, donde dice haber atendido un reporte de riña con dos hombres haciendo disparos de arma de fuego, mientras al menos un vecino asegura que fue un enfrentamiento entre policías y pandilleros.

El hecho fue conocido por un reporte ciudadano enviado por WhatsApp y confirmado luego por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) al serle solicitada información sobre el mismo, aunque no hay coincidencia entre la versión ciudadana y la de las autoridades municipales.

Este jueves, dicha Secretaría informó que agentes policiales atendieron un reporte sobre una persona lesionada por arma de fuego en Saucillo de Medina esquina con Abedul, en la colonia Medina.

Identifica con nombre de pila a una niña, cuya edad no precisa y señala que presenta una herida de bala con orificios de entrada y salida en la mejilla derecha; añade que ella fue trasladada en código verde (no grave) a las instalaciones de la Cruz Roja, aunque no detalla quién hizo el traslado.

Continúa su reporte la SSPM señalando que fue atendido “un reporte de dos personas con portación de arma de fuego, sobre la calle Madre Sierra (sic) esquina Laureles, de la colonia Jardines Lomas de Medina, estos en riña y detonando el arma”.

Cierra dicho documento al afirmar que “al arribar la unidad de Policía localiza a la menor lesionada en el pórtico de su domicilio particular”.

El reporte oficial no refiere personas detenidas.

REPORTE CIUDADANO

Por otra parte, un reporte ciudadano enviado en texto, aseguraba este jueves que (ayer) hubo balacera en la colonia Medina.

Señala que fue un enfrentamiento entre policías y vándalos de la “Esquina loka”, así como que hubo una niña herida.

Ese mensaje no imputa la lesión de la niña a la Policía ni a nadie en particular.

Asegura que hubo tres personas detenidas: una de ellas un menor de edad cuyo apodo mencionaba (pero nos reservamos) y dos adultos a los que sólo nombra como “El Balta” y “El Cholo”.

Hasta este jueves, ninguna autoridad había confirmado dichas detenciones.

La Procuraduría General de Justicia informó al anochecer de este jueves que ya investiga esos hechos y a quien resulte responsable de las lesiones de la niña, pero no proporcionó detalle alguno sobre sus avances.

Por la tarde de este jueves, la Secretaría de Seguridad Pública hizo del conocimiento de los medios el hecho en un comunicado oficial. La Procuraduría General de Justicia ya investiga estas lesiones.