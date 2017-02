En tiempos de encarecimiento de la gasolina y crisis energéticas, un grupo de estudiantes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) ha buscado alternativas para mejorar su entorno y fomentar su talento de emprendedores.

Se trata de la empresa KIIN Energy, y su “spin-off” Solar Beat. Al respecto, Óscar Chong Domínguez, su director de Innovación, informa que KIIN nació en el Tec de Monterrey, en el Parque Cien, siendo una empresa desarrollada por estudiantes que decidieron hace aproximadamente siete años innovar en el tema de las energías renovables, que en México sigue siendo un tema no del todo conocido.

Específicamente, Solar Beat se encarga del desarrollo de infraestructura en cuestión de movilidad eléctrica, estando al tanto de las necesidades de automóviles que usan este tipo de energía.

“Nosotros decidimos tomar pauta y empezar en energías alternativas, para aportar. Investigamos tecnologías, métodos, revisamos reformas y nuevas legislaciones. Evidentemente había muchas oportunidades, y nosotros como estudiantes y egresados quisimos aprovecharlo”, cuenta.

Actualmente, KIIN Energy está buscando nuevas metodologías para generar energías de maneras alternativas, y mejorando los paneles solares ya existentes, porque cada uno de los componentes tiene la posibilidad de ser mejorado.

“Siempre buscamos la forma de hacerlo diferente”, dice Óscar.

SOLAR BEAT

El nuevo proyecto que los jóvenes emprendedores tienen es Solar Beat, un spin-off de KIIN Energy, que, de acuerdo con los egresados, vendría siendo como el hijo de la empresa origen. Es algo separado, pues se busca hacer algo nuevo, un equipo diferente, destacando el concepto de innovación gracias a la realización de equipos multidisciplinarios.

“Solar Beat es un proyecto de pizarrón, de estudiantes, que ahora está comenzando y está creciendo”, dice Óscar.

Óscar informa que se trata de un círculo sustentable que servirá para la movilidad. Sin embargo, señala que en León la gente no conoce muchos modelos de coches eléctricos que existen, aunque hay más modelos híbridos. Desgraciadamente, la tecnología de los coches eléctricos transmite miedo a algunos usuarios, pues no hay muchos puntos dónde cargarla. Por eso mismo se busca promover las estaciones eléctricas y los coches eléctricos.

En el estado hay alrededor de 30 estaciones. Son pocas, pero es un comienzo, dice Óscar y agrega que irán creciendo las estaciones conforme crezca la demanda de vehículos eléctricos.

“Empezamos a poner estaciones para vencer ese miedo y que la movilidad eléctrica no sea una fantasía. Es parte de nuestro trabajo: concientizar que existe y que sí se puede tener”, advierte.

El tratamiento de aguas es otro de los intereses que tiene la empresa, por lo que ha conseguido vínculos con otras universidades del mundo.