La Procuraduría General de Justicia tiene ya la identidad de los criminales que cometieron el ataque de este jueves contra una familia en San Francisco del Rincón, aseguró el procurador de justicia Carlos Zamarripa Aguirre, quien confirmó que se trata de un ataque entre grupos de delincuencia organizada que se disputan el control de venta de drogas, en tanto que el escenario de los hechos de ayer, fue cateado en enero con aseguramiento de mariguana, pero sin detenidos.

El funcionario lo planteó así en conferencia de prensa que dio este viernes en Irapuato y señaló que como ya se sabe, se trata de pugnas entre grupos de crimen organizado que se disputan el control de la venta de drogas.

El funcionario se refirió a un mensaje dejado en el lugar del crimen ayer y a dos mantas con mensajes del crimen organizado, descubiertas esta mañana cerca de un plante educativo en San Francisco y reiteró que hay grupos criminales en pugna entre los cuales fue cometido este crimen.

No mencionó, sin embargo, nombres de esos grupos ni nombres de sospechosos de los homicidios de ayer.

VÍCTIMAS

Las víctimas mortales fueron: Jesús n, de 38 años de edad, señalado por las autoridades como probable inmiscuido en venta de drogas; su hijo, el niño de diez años; Antonia n, de 70 años; Antonio de Jesús, de 22 años, todos ellos familiares entre sí.

El quinto fallecido estaba de visita; fue identificado como Israel Omar, de 18 años, y no han revelado las autoridades otros datos personales.

Quien sobrevive a ese ataque es Nancy, de 23 años, esposa de Antonio y aparentemente en estado de gestación. Ella está internada en un hospital leonés bajo resguardo policial.

CATEO

Por otra parte, autoridades ministeriales confirmaron que en enero pasado el domicilio de la colonia El Llano, donde fue masacrada la familia este jueves, fue cateado con resultado de aseguramiento de droga, pero sin detenidos.

Explicaron funcionarios que una denuncia anónima había puesto en la mira del fuero común ese domicilio como punto de venta de droga y tras las primeras investigaciones, se hizo comparecer ante el Ministerio Público a un menor de edad localizado en las inmediaciones.

Eso dio para solicitar u obtener una orden de cateo que fue ejecutada de inmediato, con el aseguramiento de mariguana, pero no fue revelada la cantidad y no hubo detenidos.