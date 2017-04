La Procuraduría General de Justicia rastrea en las relaciones personales, laborales y sociales de la agente leonesa de policía asesinada, Olga Lucina N., pista que pueda ayudar a orientar las indagaciones, mientras hace nuevas revelaciones, pero no admite tener a algún sospechoso concreto.

El subprocurador de Justicia en la Región A, Joel Romo Lozano, se refirió de nueva cuenta al crimen que es investigado desde la madrugada del jueves, cuando fue descubierto el cuerpo en estado de descomposición de la agente de policía en la sala de su casa, cerca de la puerta de salida.

Dijo que la inspección que hicieron agentes investigadores del fuero común en el lugar del homicidio, no revelaron indicios o datos que por ahora permitan identificar a quien le dio muerte estrangulándola.

No había mayor desorden; fueron encontradas algunas botellas (aunque no precisó el funcionario de que producto eran) y la casa estaba cerrada con llave.

No descartan, por esta última circunstancia que el asesino hubiese tenido acceso autorizado a la finca y que al salir hay cerrado la casa con llave, si es que no empleó otra forma de escape.

Pero de acuerdo con el subprocurador Romo Lozano, por ahora los investigadores de homicidios exploran en busca de pistas en las relaciones, personales, en el entorno social y en el ámbito policial, en el que se desempeñaba la ahora occisa, en busca de pistas que permitan identificar al asesino.

ASFIXIA

Reiteró que la agente Delgado Ramírez fue asesinada por asfixia por estrangulamiento y descartó que tuviera lesiones y sangre en el rostro.

El líquido que se le apreció en el rostro, dijo, era producto del proceso de descomposición del cadáver.