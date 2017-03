La Auditoria Superior de la Federación ya inició una investigación para verificar el cumplimiento que ha dado el Grupo Aeroportuario del Pacifico (GAP) al plan de acciones de conservación, mantenimiento y mejoras en el Aeropuerto Internacional del Bajío 2014-2016.

Esto lo dio a conocer el diputado federal, Miguel Ángel Salim Alle, quien además anunció que ha agregado más pruebas que demuestran que el GAP, mantiene en pésimas condiciones el Aeropuerto pues no han hecho mejoras que garanticen un servicio de calidad a los usuarios.

“Ya presente una denuncia ante la Auditoria Superior de la Federación y la información que tengo, es que ya están recabando la información sobre las inversiones del 2014 al 2016. Ayer regrese en un vuelo internacional y es un verdadero desastre el Aeropuerto Internacional del Bajío, llegan cinco vuelos internacionales y la fila está hasta la pista, acaba de llover y los americanos, los japoneses y los visitantes están parados en la intemperie (…) la infraestructura es un pleno desastre”, señaló.

El legislador federal, aseguró que los resultados de dicha auditoría servirán para determinar si le retira la concesión a Grupo Aeroportuario del Pacifico.

“Comprobé que la pista de rodaje que dicen, los mismos del Aeropuerto del Bajío que debió de haber terminado el año pasado, por eso la auditoria que yo solicite va a ser muy favorable, porque ahí se demostrara que esa prueba de rodaje no se está utilizando todavía y estamos en marzo y según los papeles debieron haberla terminado en septiembre pasado, es decir, no han cumplido”, recalcó.

Precisó que de acuerdo a la Auditoria Superior de la Federación la investigación que inició estará concluyendo en dos meses, aproximadamente.

RESPUESTA… ¡YA!

Asimismo, dijo que también la Secretaria de Comunicaciones y Transportes deberá de dar respuesta al punto de acuerdo emitido desde hace un año a través del cual se le pidió que revisará los términos del contrato de concesión que le fue asignado al GAP, para verificar si realmente se están haciendo mejoras en el aeropuerto.

Por otro lado señaló que sus propuestas para sancionar a las empresas aéreas por los vuelos moderados o cancelados, siguen avanzando.