Con la meta de recolectar un millón 300 mil pesos en efectivo, así como un millón 300 mil pesos en especie, el alcalde Héctor López Santillana lanzó desde el balcón de la Casa Municipal un racimo de globos para arrancar la colecta Anual Pro Cruz Roja.

En su mensaje, se pronunció a favor dela transformación de León, con acciones como la coordinación entre el Centro de Comando, Control y Cómputo (C4) y la Benemérita Institución.

“El propósito no es el de dividir o debilitar las instituciones (con los mecanismos de coordinación), por el contrario, tengo un genuino interés por fortalecer a la Cruz Roja, pero sí fortalecerla dentro de un sistema municipal que nos permita tener esta capacidad de prevenir y atender, y sobre todo algo que yo quisiera, y cuenten con mi apoyo, mi respaldo personal e institucional, la capacitación que se pueda dar a nuestra sociedad”, planteó.

Confió en las herramientas tecnológicas disponibles en C4.

“La coordinación en C4 es solamente una piececita para poder fortalecer a la Cruz Roja, no es un capricho, es el convencimiento de que a través de este uso de las herramientas tecnológicas podamos fortalecer la labor de la Cruz Roja”, agregó en su mensaje.

Destacó la labor que hace esta asociación, pues es fundamental para el desarrollo y transformación de la ciudad y de todos los leoneses.

Reconoció el empeño de la Benemérita Institución, por eso el gobierno municipal se suma a los donativos que se realizarán a esta institución altruista a través de la Secretaría Particular con la firme convicción de fortalecer a Cruz Roja.

“La labor de todo gobierno es la de formar ciudadanos educados, respetados y respetuosos, pero sobre todo ciudadanos participativos y corresponsales. Así que hoy estamos aquí reunidos en un trabajo no solo para captar recursos para esta noble institución sino lo que está en el fondo, cómo vamos combatiendo la terrible indiferencia que tenemos en la sociedad, ese es el fondo del tema”, mencionó.

El eslogan institucional versa: “Por favor, no cierres los ojos, sigue ayudando a salvar lo captado en la colecta de este año, se utilizará en el gasto operativo de ambulancias que consta de gasolina, mantenimiento mecánico, depreciación de la unidad y llantas, material de curación y salarios de paramédicos.

En el marco del arranque de la colecta de Cruz Roja Mexicana 2017 que presidió el presidente municipal, Héctor López Santillana, en compañía de su esposa, Lourdes Solís Padilla, presidenta del Consejo DIF León.

APOYO EMPRESARIAL

El presidente del Consejo Directivo de la Cruz Roja, Armando Lozano Loza, indicó que el millón 300 mil pesos en especie que se pretenden recaudar en la colecta, corresponde a apoyos empresariales relativos a refacciones, gasolina, medicinas, etc.

En cuanto al millón 300 mil pesos que se busca en efectivo, se utilizará en apoyo al servicio de ambulancias. El recurso, de lograrse la meta, alcanzará para cubrir solo dos meses de operación.

Otros financiamientos se logran con los servicios propios de la Cruz Roja, así como de respaldos institucionales.