El Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento, aprobó las bases para licitar el suministro de gasolina para 2 mil 327 vehículos municipales bajo estrictos “candados” que protegerán la inversión municipal que tendrá como “tope” de cien millones de pesos al año.

Antes de emitir el fallo, los ediles condicionaron varios rubros para las empresas gasolineras interesadas en comprar las bases: no deben de estar en la lista “negra” de Profeco, una georeferenciación (ubicadas estratégicamente) y un concepto tecnológico que identifique recorridos y consumo de cada unidad.

Durante la exposición, los ediles cuestionaron la necesidad de identificar a estaciones de servicios que ofrezcan litros completos bajo la verificación oficial, por tanto, se incluirá una cláusula dentro de las bases para no incluir a expendios “tachados”.

Los ediles coincidieron en señalar, que hoy día no hay certeza del rendimiento del combustible para cada unidad del parque vehicular, donde el 80 por ciento corresponde a patrullas de las corporaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito.

El año pasado, la Tesorería Municipal pagó 101 millones de pesos en combustible, para este año el presupuesto autorizado será de 100 millones, bajo el precepto de las estrictas medidas de control que estarán especificadas en las cláusulas.

Para los empresarios interesados, el 10 al 15 de marzo toma vigencia el periodo para la compra de las bases, la notificación del fallo se programa para el 5 de abril y la firma de contrato con la empresa ganadora será el 10 de abril.

Se ventiló ante la mesa que en la ciudad hay unas 150 estaciones de servicio que se encuentran manejadas por unos 15 grupos empresariales.

AJUSTES

NECESARIOS

Al término de la sesión, el presidente del Comité de Adquisiciones, el síndico Carlos Medina Torres, informó que harán ajustes en la forma de contratación y los lineamientos de contrato con el proveedor.

“Yo lo he reiterado, que en la actualidad hay equipos (tecnológicos) más precisos sobre el consumo que pueda tener cada unidad (…)”, dijo al justificar que sí amerita la inversión tecnológica para conocer a ciencia cierta la bitácora de recorrido de cada vehículo.

El Comité solicitó a la función edilicia adicionar las cláusulas que permitirán seguir “con lupa” la licitación y que se acople al concepto de geo referencia, que no estén en la lista “negra” de Profeco y el seguimiento a cada uno.