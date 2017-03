El diputado federal, Ricardo Sheffield Padilla, informó que fue reactivada la construcción del acueducto de la Presa El Zapotillo, aunque reiteró que a pesar de ello, será hasta el 2020 cuando León esté recibiendo agua a través de dicho proyecto hidráulico.

Precisó que hasta el momento, Abengoa lleva un avance del 3% en la construcción del acueducto y la presa tiene un avance del 80%.

“Ya he tenido reuniones con CONAGUA, con sus funcionarios y me han informado de la situación que guarda el proyecto, que por cierto este domingo estuve personalmente en la zona y pude constatar que mientras continúa sin avance el tema de la presa, en el tema del acueducto, pues pude constatar la presencia de tubería recién llegada en la zona”, indicó.

Destacó que una vez que la empresa constructora resolvió sus problemas financieros a nivel mundial, se comprometió ante las autoridades de la Comisión Nacional del Agua a acelerar el avance del acueducto.

“CONAGUA me comentó que el problema financiero de Abengoa estaba resuelto y que se iba a iniciar la construcción del acueducto, cosa que constató ya ante la llegada de tubería y la presa está parada, la presa tiene un avance del 80%, mientras el acueducto tiene un avance del 3%, entonces es oportuno que el acueducto se ponga a la par del avance de la presa”, resaltó.

A pesar de que se reactivó la construcción del acueducto dijo que CONAGUA sigue incumpliendo, pues no ha hecho pública la información de la presa El Zapotillo, a pesar de que existe un punto de acuerdo del año pasado, a través del cual se le pidió que transparentara el avance del proyecto que estaba comprometido por el presidente Enrique Peña Nieto.

Respecto a las declaraciones del subdirector general de planeación de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Roberto Salomón Abedrop, quien aseguró que al gobierno de Guanajuato le tocaba la construcción del acueducto, dijo que éste ya fue cesado de su función ante el nivel de desconocimiento que tiene sobre los proyectos emblema de ésta administración federal.