Ricardo Ortiz Gutiérrez, decretó en el Programa de Gobierno Municipal, que el Tercer Cinturón Vial, se concluyó a finales de los años noventa, con la ampliación de la avenida Casimiro Liceaga y que el Plan de Movilidad Integral elaborado por el Implan, no plantea tampoco la modernización de esta vialidad, reforzando el hecho de que es innecesaria, que solo es una simple ocurrencia de la noche a la mañana.

Mientras persisten tantas necesidades de obra en el municipio, esta que pretende el alcalde Ricardo Ortiz, no habrá de generar un retorno de inversión a la economía de Irapuato, por parte de la iniciativa privada en licencias, permisos o nuevos desarrollos, como pudieran ser hoteles, plazas comerciales o zonas habitacionales, que generen más y mejores empleos.

Finalmente en la última sesión del cabildo, el alcalde Ricardo Ortiz anunció que ya no habrá endeudamiento, aunque la petición continúa vigente en el Congreso del Estado y les informó que la obra si se realizará, pero con recursos municipales, procedentes de Japami y de los cobros de Predial, más un aporte del Gobierno del Estado.

Fue ante este anuncio, que el regidor Armando Uribe se paró a aplaudir el descarte del endeudamiento, pero la diputada Irma Leticia Sánchez aclaró que la propuesta de endeudamiento sigue vigente, que aún no se vota su aprobación o rechazo y que incluso, platicando con diputados de Acción Nacional, algunos lo rechazaban, pero están sujetos a recibir línea institucional, para su aprobación.