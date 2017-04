Una camioneta fue impactada por el tren en la colonia La Libertad al parecer luego de que fue abandonada en el lugar de manera intencional.

La madrugada de este viernes alrededor de las 3:17 horas se registró este choque sobre las calles Asamblea de Querétaro esquina con Plan de Guadalupe, justo en la vías del tren donde la pesada máquina arroyo una camioneta Pick Up marca Toyota Hilux modelo 2014, con placas de circulación GP05688 y número de serie MR0CX12G0E0121595, la cual de acuerdo al los datos arrojados en el Sistema REPUVE, cuenta con reporte de robo vigente.

La Máquina propiedad de la empresa Ferromex con número 4015 era conducida por Omar N. quien mencionó que en el momento que vio la camioneta atravesada sobre las vías, trató de frenar pero no lo logró, por lo que no pudo evitar golpearla pensando que tal vez había personas en el interior.

De manera preliminar se informó que el vehículo se localizó abandonado y se presume que lo dejaron en el lugar de manera intencional, para obligar al ferrocarril a detenerse, ya que iba cargado de plataformas automotrices.

DAÑOS MATERIALES

En este choque por alcance únicamente se registraron daños materiales ya que la camioneta afectada estaba sola, por lo que fue puesta a disposición del Ministerio Púbico debido al reporte de robo para el deslinde de responsablilidades.