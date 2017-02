El niño de 13 años de edad al que le fue encontrada mariguana en su mochila en una escuela primaria de la colonia San Pablo, sigue sujeto a investigación del Ministerio Público Especial, pero ante la restricción de la información sobre el caso, ninguna autoridad ha informado si ya fue entregado a sus familiares y si es investigado como posible responsable de una conducta delictiva o víctima.

Es el caso de un muchacho de trece años de edad, según información extraoficial, que fue entregado a las autoridades policiales el pasado jueves en la escuela primaria Justo Sierra, tras de que le fuera descubierta mariguana, según la información policial del caso.

Ese día de manera extraoficial se informó que al parecer el alumno de 5° grado guardaba una bolsa con medio kilo de lo que al parecer era cannabis o hierba seca y verde aparente mariguana. La disposición de la hierba se realizó en la Delegación Norte de Policía Municipal.

DESLINDE

Este jueves el director de Fiscales Investigadores del fuero común, en León, Ignacio Pérez Ruiz, deslindó a sus fiscales investigadores de ese caso, dado que sólo persiguen a mayores de edad.

Dijo que el niño fue puesto a disposición del Ministerio Público Especial para adolescentes.

Éste, sin embargo, no proporciona información al respecto con base en la Ley de Justicia para adolescentes (Título Tercero. Capítulo Primero, Derechos del Adolescente. Artículo 24, Fracción XXIV: A que su intimidad y privacidad personal y familiar sean respetadas, consecuentemente se prohíbe la publicación de cualquier dato que directa o indirectamente posibilite la publicación de su identidad).

Pero el trato de la persona de este menor está regulado por la misma ley, que no permite internamiento preventivo o definitivo, cuando se trata de mayores de 12 y menores de 14 años que sin investigados por la posible comisión de delitos (Artículo 24, Fracción XXVII “A no ser ingresado preventiva o definitivamente en un centro de internación, sino mediante orden o resolución escrita dictada por autoridad competente, como medida excepcional, y por el tiempo más breve posible, la cual solo podrá aplicarse en su caso a adolescentes de entre 14 años cumplidos y menores de 18 años).

INVESTIGAN

Este viernes, hasta donde se supo, el niño continuaba siendo investigado respecto de la posesión de la droga, pero las autoridades no han informado si resulta responsable de una conducta delictiva o si es víctima de terceras personas, respecto de la droga que habría sido encontrada en su poder.