El alcalde Héctor López Santillana descartó la herramienta de seguridad que propuso el síndico Carlos Medina Plascencia, por ser inaplicable en la actual legislación.

En tanto que Medina Plascencia aseguró que en el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) no hay una verdadera operación de inteligencia, y sólo es usado como base de datos.

Para el Alcalde, el gobierno municipal está condicionado a respetar las leyes y el dictamen del Estado y la Federación en el modelo de seguridad pública.

Para síndico, implementar el sistema no le costaría un peso al Municipio, porque se usarían las herramientas con las que se cuentan.

Santillana dijo que todos los recursos federales, estatales y municipales están “alineados” a la política pública de inversión y estrategias establecidas en el marco legal.

Medina dijo que el C4 está muy limitado y que la información que se presenta no les permite evaluar los alcances que tiene el sistema.

El Alcalde enfatizó que el Fortaseg es el que marca las líneas en las que se deben invertir y trabajar los recursos en León. El síndico refirió que el C4 es una caja negra, una llamada “plataforma” muy limitada.