El técnico del León, Javier Torrente, se dijo apoyado por la dirigencia del León para terminar el torneo pase lo que pase, pese a que el presidente lanzó una declaración bomba al decir que todos están transferibles en el equipo.

“Me parece que es una declaración acertada, de lectura de la realidad, todos desde el primero al último, cuando las cosas no salen, no se separa de la situación, todos del primero al último estamos en el mismo barco y si esto no funciona, es responsabilidad de todos, lo que hizo es absorber esa responsabilidad”, dijo aceptando su responsabilidad.

“Soy un convencido de que si el equipo no está en un buen momento, considero ser el responsable, será mi capacidad para mejorar ese feeling con los futbolistas para que las cosas empiecen a salir”.

Salidas hasta el final

Pese a todo, no será hasta el final del Clausura 2017 cuando se analicen tanto a jugadores como a cuerpo técnico, Diego Novaretti incluido.

“Tengo el respaldo y la tranquilidad de la dirigencia para llegar al final de este torneo, cuando lleguemos se sacarán conclusiones, si lo que hicimos fue bueno, regular o malo y si mereceremos la oportunidad de poder continuar con la institución, después el resto es parte de lo que sucede en el futbol”.

“Va a seguir trabajando hasta el cierre de temporada y el destino dirá qué es lo que va a pasar, son situaciones que lamentamos, aceptamos la decisión de la Comisión Disciplinaria, respaldamos al futbolista, son situaciones que deberán ser estudiadas en el momento que corresponda, hoy estamos en el mismo barco”

Así, aseguró que no piensa en una cantidad de puntos para pensarse salvado, dejando ver que no hay garantías de que se pueda quedar, al tiempo de pedir el apoyo de la afición muy a su modo.

“Esperemos que los hinchas también estén apoyando en este momento y en vez de presión, transmitan apoyo, en vez de hacer más difíciles los partidos traten de alentar, para que transmita apoyo y le permita a los futbolistas desempeñarse mejor”, finalizó.