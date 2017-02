Ante los malos resultados del equipo en el actual torneo, el presidente del Club León, Jesús Martínez Murguía, salió a dar la cara y se dijo convencido que saldrán de este bache por el estilo de fútbol de Javier Torrente, a quien respalda e incluso está pensando en renovarle su contrato.

“Soy el primer convencido en que vamos a revertir esta situación porque tenemos un gran plantel de jugadores, con gran calidad, que son grandes seres humanos y que saben lo que es representar una institución tan importante como lo es Club León”.

“Sí, hay que decirlo, hay que tener esa autocrítica somos los primeros en saber que la situación no es correcta que el lugar en la tabla en el que estamos con el equipo que tenemos, con lo que representamos, no podemos darnos el lujo y hay que aceptarlo, somos los primeros en aceptar en ese sentido todo”, añadió.

Asimismo, destacó que nunca ha interferido en la alineación que decidan los técnicos, en este caso Torrente, “él tiene todo mi apoyo como lo han tenido todos los técnicos que han estado conmigo, ese respaldo yo se lo he demostrado, he tenido muchas pláticas con él y te puedo decir que es el primer preocupado”.

Señaló que se habla mucho de vestidor roto, “yo no veo vestidor roto, yo veo un vestidor dolido porque los resultados no se están dando y créeme que nosotros somos los primeros a los que nos afecta, no solo a nosotros a nuestras familias porque nosotros contagiamos lo que nos sucede en el día a día”.

Apuntó que están con bronca y “qué bueno, porque si no pasara nada, estamos jodidos y somos los primeros en revertir, ellos están con el técnico, con la institución, tienen que ser profesionales a eso se dedican, respaldo a mis jugadores, a mi técnico y no hay ningún problema”.