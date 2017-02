Jaime Lozano, entrenador de los Gallos Blancos del Querétaro, se dijo listo para tomar las riendas en su primera semana completa a cargo del conjunto del Bajío, que esta semana revivirá una buena rivalidad ante el León.

Lozano, joven técnico de 38 años que se preparó en Europa y ya salió campeón de Sub 20 con Querétaro, se dijo listo para encarar el reto que se le viene, con un equipo en riesgo del no descenso y la necesidad de levantar un proyecto que el experimentado Víctor Manuel Vucetich no pudo.

“No me hubiera regresado de Europa si no me hubiera sentido capaz de dirigir una Sub 20 y llevarla a lo más alto, y después tampoco hubiera aceptado un reto como este de primero ser auxiliar si no hubiera capacidad, respaldo y si no me sintiera capaz”, argumentó.

Lozano se dijo siempre en la espera de una gran oportunidad como la que se le presenta, aunque contra un parámetro difícil en su primer cotejo como local, en un llamado ‘clásico’ contra el León.

“Siempre los clásicos se juegan con algo más que lo físico, es poner mucho corazón, representa algo más que tres puntos, saldremos con todo a buscar ganar, que no nos hagan daño y salir con el mejor resultado”.

“Ellos no han obtenido los resultados, les ha costado mucho, hay que estar preparados para todo, el momento anímico posiblemente no sea el mejor para ellos pero los vuelve un rival muy peligroso, hay que estar concentrados y aprovechar esa renovación que tenemos para hacer valer la localía”, aseguró.

‘Jimmy’ ve a sus Gallos como un equipo más “reactivo” que propositivo, algo que trabajará para cambiar, dejando en claro sus objetivos en lo inmediato.

“Me importan mucho las formas pero en ocasiones somos un equipo reactivo (…) no me gusta recibir goles y los que me siguieron con la Sub 20 saben que fuimos de los equipos menos goleados”, mencionó.

El equipo queretano trabajó ayer en el Centro de Alto Rendimiento Gallos Blancos, y llegarán sin suspensiones pero con Luis Ricardo Esqueda tocado, única duda de cara al juego de este sábado contra los Esmeraldas.