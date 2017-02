Viniendo de atrás, Jorge Rivera venció en tres sets a Jorge Aguilar y se coronó campeón de la categoría A 30-40 años varonil en el Torneo de Tenis de la Feria 2017 que ayer llegó a su término en las canchas del Club Punto Verde.

Rivera, representante del Club Britania, perdió el primer set ante Aguilar, del Loyola pero luego se recuperó y terminó ganando al dejar los parciales 1-6-, 6-2 y 6-1, respectivamente.

En la categoría A varonil de 15 años y mayores, el mejor fue Carlos Villalobos del Club Punto Verde al derrotar a su compañero Óscar Andrade con marcador de 6-0 y 7-5

Dentro de la B 30-40 años varonil, el anfitrión Adrián Martínez dio cuenta de Daniel Hernández, del Loyola, con parciales de 6-1 y 6-4, y en la B 15 años y mayores, Saúl Álvarez, también de Punto Verde, le ganó a Eugenio Cuevas, del Cumbres, por 3-6, 6-2 y en ‘tie break’ 11-9.

Francisco Muñoz, del Loyola, doblegó en la final de la C 40-50 años a su compañero de club Rubén Padilla con marcador de 7-6 y 6-3.

En la C 15-30 años, Andrés Durán de Punto Verde superó en la final a Dayhan Franco, del Loyola, por 2-6, 6-4 y 6-3, y en la D, Japo López del Loyola venció a Óscar Zermeño por 6-0 y 6-3, ambos representantes del Loyola.

Por lo que respecta a la rama femenil, en la categoría A, Ariadna Santos, de Punto Verde, superó en la final a su compañera Sandra Alba por 6-2 y 6-2, y en la B, Jael García, del Britania victimó a Belinda Zúñiga, del Campestre, por default.

Finalmente, en la C, la campeona fue Emma Sosa del Club Punto Verde, al vencer a su compañera Paulina Palafox por 3-6, 6-2 y 10-6.