MILAGROS TADEO

El dirigente estatal del Partido Acción Nacional en Guanajuato, Humberto Andrade Quesada, justificó la decisión del gobierno de Héctor López Santillana de autorizar un incremento de 2 pesos a la tarifa del transporte público.

Señaló que la inflación, la volatilidad del dólar y el aumento de los combustibles son factores que llevaron a las autoridades a validar un aumento inusual, e incluso declaró que esta decisión debió haberse tomado en la Administración de Bárbara Botello.

“Revisen ustedes los índices de inflación, cómo han venido subiendo a nivel nacional, revisen cómo han venido subiendo los precios de los combustibles, los precios de insumos y creo que lo que es verdaderamente irresponsable y lo que es verdaderamente lamentable es que no se hayan tomado decisiones a tiempo, no se vale ir pateando el bote”, refirió.

FUSTIGA AL BARBARISMO

Aseguró que está Administración ha sido muy responsable en la toma de decisiones a comparación de la gestión de la ex alcaldesa, Bárbara Botello Santibáñez.

“Me parece que las condiciones no son equiparables, creo que habría que ver las circunstancias en cada momento en términos de inversión, en términos de situación general, de precios y tarifas y luego llegar a conclusiones”, dijo.

Humberto Andrade rechazó la versión de la diputada local Beatriz Manrique, quien aseguró que el PAN se arrodilló ante los transportistas y que el aumento fue solamente el pago a los empresarios que apoyaron a Héctor López Santillana durante su campaña.

“Me parece que es hablar con mucha ligereza y con exceso de irresponsabilidad los términos que me refiere (…) hay decisiones muy difíciles de tomar, muy complicadas sabiendo el entorno tan delicado que tenemos”, concluyó.