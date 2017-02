MEXIT: agua y ajo.

Queramos o no estamos ante la verja de una decisión importante.

Todo esto acontece en medio de una serie de noticias filtradas a los medios de comunicación por “fuentes” que quieren obtener, definitivamente, una ganancia.

Ese tipo de información conlleva jiribilla, es decir un doble propósito.

La conversación que sostuvieron los mandatarios mexicano y estadounidense el pasado 27 de enero fue filtrada con un propósito: crear inestabilidad; confusión.

Como dice el dicho: “a rio revuelto ganancia de pescadores”.

-No están por demás estas frases populares que tienen mucho de cierto.

El Gobierno mexicano las utiliza frecuentemente para provocar distracción a la sociedad mientras hacen otros acuerdos, tras bambalinas.

Ahora, estas medidas han sido aplicadas para provocar conflicto y distraer la administración del Presidente Peña Nieto, para evitar tomar decisiones adecuadas, en tiempo y forma.

Hacen un impasse para que México no encuentre una salida y otros tomen decisiones.

En medicina esto lo conocemos como estado de choque (shock en la terminología anglosajona).

Para ello los médicos hemos desarrollado, por las experiencias aprendidas a lo largo de diferentes guerras y estudios científicos bien desarrollados, un sistema para clasificar a personas con este estado de salud.

Dentro de este procedimiento está el Triage (clasificación), término francés que se emplea en el ámbito de la medicina para catalogar a los pacientes de acuerdo a la urgencia de la atención.

Este método puede ser aplicado correctamente en la situación política que estamos viviendo.

Tenemos varios inconvenientes que resolver en diversas áreas: comercial, migración, relaciones internacionales, seguridad, economía, institucional, nacional etc.

En vez de desperdiciar nuestros esfuerzos en pólvora para infiernitos, deberán crearse estos sistemas de clasificación con personas altamente capacitadas. Así podrán asesorar adecuadamente al Presidente de México en forma oportuna y eficaz.

México ante el “Mexit” -(México y exit: salida) fraguado por el acoso ejercido por nuestros vecinos del norte- debe estar buscando la forma de contrarrestar esta amenaza. Buscar aliados, socios con quienes podamos suplir el comercio estadounidense.

Hay muchos países con los que tenemos tratados. Algunos de ellos son poderosos y potenciales enemigos de los “americanos”. Diplomacia y análisis adecuado son necesarios para evitar conflictos. Con los demás usar la creatividad, el entusiasmo, la oportunidad y audacia para fortalecer nuestras relaciones diplomáticas y comerciales.

Deberíamos cuidar los recursos que genera el país. Apoyando propuestas como la del senador Francisco de Paula Búrquez Valenzuela o del diputado Pedro Kumamoto Aguilar, para restringir las aportaciones del presupuesto nacional a los partidos políticos y que reciban los recursos financieros de sus adeptos y votantes.

Disminuir el número diputados y senadores en las cámaras alta y baja que sólo piensan como adjudicar más presupuesto a sus partidos y sus bolsillos, dejando a un lado el trabajo para el que fueron destinados con el voto de la ciudadanía.

Ya basta de corrupción y de mano blanda para los gobernadores que han causado detrimento en las fianzas estatales, solapados por el manto invisible de protección gubernamental, pues hay muchos que tienen “cola que les pisen”.

La unidad nacional que vivimos en este momento no ha sido fruto de una administración adecuada.

Es la respuesta del pueblo mexicano ante las amenazas de quien dirige al país más poderoso de la tierra. Sin embargo, ante estos hechos la administración peñista sigue pasmada y con la esperanza de que suceda un milagro guadalupano.

Insisten en mantenerse inmóviles; cegados por la luz de la intimidación.

Los anuncios en la radio que justifican los gasolinazos son muestra fehaciente de lo que he escrito en párrafos anteriores.

La gasolina esta cara porque no tuvimos la visión de fortalecer a Pemex a su debido tiempo, con la construcción de refinerías adecuadas que transformaran los diferentes tipos de petróleo extraído de nuestro subsuelo -además de utilizar a la paraestatal como botín-.

Ahora nos venden la, peregrina, idea que debido a la importación ( que no deberíamos hacer) de más de la mitad del hidrocarburo ( el cual se paga en dólares) y como la moneda mexicana esta depreciada resulta que esto es costoso y para evitar ajustes en otras áreas (salud, programas sociales) nos amenazan con el aumento para así sentirse bien creyendo que hacen su trabajo y de paso nos engañan.

¿Y su nieve de que la quieren?

Pueden y saben que hay formas de hacer recortes en áreas mucho menos esenciales, pero como perjudican a ciertos grupos (sus cuentas personales)…..mejor que el pueblo reciba una dieta de ¡agua… y a..jo….!

“No hay nada que haga más daño a una nación como que la gente astuta pase por inteligente” (Francis Bacon)

¡Hasta la próxima!

PD: Centenario de nuestra Constitución de 1917, con 700 reformas hasta la fecha.

Ciento cuarenta y siete (147) en el periodo de Peña Nieto. ¿Serán ejecutivas?

¡Una quimera del original!

Comentarios: dr_rethcuel@yahoo.com