Una joven resultó lesionada luego de ser atropellada en el momento que ella cruzó de manera imprudente una calle de la colonia Loma Bonita.

Fue alrededor de las 8:20 de la mañana de este martes sobre el bulevar Mariano Escobedo casi esquina con Avenida Nicaragua que Jenifer N. de 18 años de edad caminaba por la banquete en compañía de un hombre del cual no refieren tipo de parentesco cuando ocurrió el percance.

Según información recabada en el lugar la persona que iba con esta joven adolescente corrió y ella no alcanzó a esquivar el carro, por lo que fue impactada por el conductor de una camioneta tipo Pick Up de color negro que se fugó.