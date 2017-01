Hoy el presidente de la república, Enrique Peña Nieto, canceló su ida a Estados Unidos, prevista para el día martes próximo. Lo hizo en un par de tuits.



Sin embargo, un par de horas antes, Donald Trump había empezado el bullying contra México. No sólo contra su presidente; parece que hay un encono extraño. En donde acusa que hay una pérdida de 60 billones de dólares al hacer negocios con México y esto ocasionó el quebranto de empleos y empresas estadunidenses. Y que si no íbamos a pagar el muro, que mejor ni fuera Enrique Peña Nieto.

The U.S. has a 60 billion dollar trade deficit with Mexico. It has been a one-sided deal from the beginning of NAFTA with massive numbers…

of jobs and companies lost. If Mexico is unwilling to pay for the badly needed wall, then it would be better to cancel the upcoming meeting.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de enero de 2017