“Más vale prevenir, que castigar”. El Municipio de León ha quedado a deber a la sociedad leonesa, en cuanto a seguridad, luego entonces el conglomerado leonés debe buscar alternativas para disuadir sobre todo a los jóvenes, de participar en actos de violencia e incentivar con programas para desarticular a las bandas proclives al delito, este trabajo, es una tarea difícil de lograr pero no imposible. Considero, que el marco teórico debe partir desde la raíz de la comisión de hechos delictuosos y debemos anticiparnos a cualquier circunstancia que atente sobre un bien jurídico tutelado como es la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos. Trabajar con los niños, jóvenes y sociedad en su conjunto, es tarea que se han echado a cuestas algunas Organizaciones no Gubernamentales (ONG´s) y hoy en lo particular, desde esta trinchera quiero participarles que desde hace 61 años se promueve el deporte para combatir por medio de éste las adicciones a favor de los jóvenes.

Se ocupa que este próximo 12 de Febrero del 2017, los leoneses nos demos cita en el Arco de la Calzada a partir de las 8 a.m. para ver la salida de los corredores de la Carrera de los Barrios y que los leoneses salgamos a las calles para aplaudir y vitorear en su paso a los titanes del asfalto, quienes serán los protagonistas principales.

Todos y todas los ciudadanos que se jacten de ser oriundos de la Ciudad de León, deben haber oído o participado en esta carrera que es pionera del atletismo, no solo en esta ciudad sino en el país, la primera en su género de Medio Maratón con una distancia de 21.0975 km. ¿Qué la hace tan especial? Su salida era en el Barrio del Coecillo, de ahí la ruta se encargaba de pasar por los barrios y colonias más emblemáticas de esta industriosa Ciudad zapatera, el Barrio de San Miguel, Barrio Arriba, San Juan de Dios, La Arbide, Panorama, El Barrio, León Moderno, Zona Centro y por supuesto El Arco de la Calzada.

Su historia: este evento lo funda Don Blas Barajas, el Mtro. Heriberto Espadas y el periodista Carlos Ramírez. Uno de los organizadores más enjundiosos durante muchos años, sin lugar a dudas lo fue Don Juan Alejandri. Muchas han sido las personas que han aportado su tiempo y esfuerzo, y desde esta tribuna me permito darles un reconocimiento y les pido una disculpa por no mencionarlos porque la lista es interminable y entre los cuales se ubica el de la voz.

La trascendencia internacional, los atletas más destacados y que han sido leyenda en el atletismo se han dado cita en la Carrera de los Barrios, solo citaré como botón de muestra, al corredor Martín Mondragón, considerado el mejor Master del Mundo por Organismos Internacionales y que estuvo presente en varias ediciones de esta tradicional carrera. Esta carrera es una gran fiesta deportiva, en donde la algarabía se ve, se siente y se desborda en nuestras calles y sin ambages puedo afirmar que es un legado en el cual podemos considerarlo como un evento de jerarquía, que ya es parte del Patrimonio Cultural de esta Ciudad y que con gusto lo llamo “La Carrera del Pueblo” como es de todos conocida. La de los Barrios, tuvo momentos difíciles e inclusive en tres años no se llevó a cabo, pero gracias a la visión de un experimentado promotor deportivo, volvió a sus fueros la carrera. Don Luis Barrera retomó la responsabilidad de rescatar esta tradicional carrera desde hace más de una década, hasta el día de hoy en que haciendo mancuerna con un gran empresario, como lo es, el Sr. Miguel Pérez, han logrado tener un evento de grandes dimensiones, en donde con toda seguridad auguro que este año llegarán a los 2,500 corredores y una cantidad similar en los diez km que se están programados para una cerrera recreativa, además considero loable y digno de mencionar que dentro del programa del presente año se haya incluido a los niños, quienes correrán un día antes de la carrera. En algún tiempo la carrera se celebró en el mes de Enero, es decir en las fechas conmemorativas de la Fundación de León, por lo que sería muy asertivo que el patronato de la Feria incluyera en su programa este evento deportivo que le pertenece a los leoneses.

La labor de la sociedad es titánica, porque es menester que recuperemos nuestros espacios públicos, parques, jardines, unidades deportivas y sobre todo las calles y, el camino que debemos seguir es el de inculcar a nuestros niños y jóvenes la práctica deportiva, sin importar el tipo de disciplina que sea pero hoy destaco el atletismo porque no se necesita de ningún equipo o uniforme sino solo enfundarse una casaca o playera, ponerse unos tenis y salir a conquistar al mundo y, para ello tenemos ejemplos muy sentidos: los raramuris, los cuales corren descalzos. Para despedirme déjenme traer a la memoria histórica al africano Abebe Bikila, quien fue ganador y medallista de los Juegos Olímpicos en Roma en el año de 1960, haciéndolo de una manera muy sui generis, es decir, corrió descalzo y al entrevistársele porqué lo había hecho, respondió que fue para demostrar que los africanos tenían determinación y heroísmo, y creo que es tiempo de mostrarle al mundo y encarar los problemas que tenemos con decisión y con determinación a vencerlos. Aunque estemos descalzos ¡Salud compañeros!

