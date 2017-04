Continuando con el tema del Nuevo Modelo Educativo, considero relevante ahondar en la importancia de la creatividad. Y es que, en un contexto de constante cambio, no podemos esperar que ningún modelo educativo se mantenga estático. Por ello, el desarrollo del pensamiento creativo, que permita encontrar soluciones a problemas que aún no existen, se convierte en una competencia fundamental. Así lo señala el secretario de Educación, cuando enfatiza que, la educación, debe ser para la creatividad.

La creatividad puede entenderse como la capacidad para formar combinaciones, relaciones o reestructurar elementos de la realidad, logrando productos o resultados originales y relevantes. Para ello, utilizamos la intuición, la imaginación, la inspiración, la inventiva, la riqueza de ideas, la originalidad o la solución de problemas. Por lo tanto, la enseñanza de la creatividad se convierte en el pilar para que las nuevas generaciones puedan enfrentar un mundo cada vez más dinámico y competitivo.

Sin embargo, el desarrollo del pensamiento creativo se considera un lujo, al que pocas personas pueden acceder. Por ello, muchas de las instituciones privadas de mayor prestigio, fomentan el pensamiento creativo y, como lo señala un autor en temas de creatividad, una escuela creativa es la que aumenta las oportunidades y las posibilidades para que los sujetos puedan ejercer su derecho a pensar críticamente. Sin embargo, en las escuelas públicas, lo que se pretende es la estandarización, no solamente de materiales didácticos, sino de los mismos educandos, por lo que el pensamiento crítico pasa a un segundo plano.

Ahora bien, conforme vamos avanzando en la vida estudiantil, la creatividad se vuelve más relevante, jugando un papel protagónico en las aulas universitarias. La diversidad de problemas a los que se enfrentarán los egresados, simplemente no puede ser abarcada por una currícula compuesta por un número determinado de materias, que se enfocan en desarrollar conocimientos teóricos. Los jóvenes deben tener la capacidad para percibir la realidad con ojos distintos, con la finalidad de generar conexiones que les permitan dar solución a problemas que, quizás ahora, ni siquiera se han presentado.

La creatividad es un tema fascinante, y lo es más aún, cuando se habla de la creatividad en la educación. Si algo debe quedar claro es que, la creatividad, no es un talento que se encuentra limitado a un cierto número de personas. El ser humano es creativo por naturaleza. Esto es evidente en la niñez. Sin embargo, el sistema educativo, la vida diaria, e incluso, la cultura en la que vivimos, nos convierten en adultos rígidos, incapaces de pensar creativamente.

Ahora bien, la creatividad, como fue señalado, no implica solamente dar origen a algo nuevo y original. No, el pensamiento creativo debe tener, como finalidad, la de producir soluciones útiles y relevantes, para los problemas existentes y futuros. En este aspecto, el Modelo Educativo puede jugar un rol primordial, en la formación de los futuros líderes de la sociedad. El ritmo al que estamos avanzando es vertiginoso. Nuevos problemas se presentarán, que demandarán de nuestros jóvenes, el desarrollo de nuevas soluciones.

