La gravedad como tal es una fuerza invisible centrífuga, que mantiene el equilibrio en todo el mundo para lograr que cualquier objeto caiga por su propio peso sin ningún estímulo adicional por pequeño o grande que sea. De aquí se desprende que estas fuerzas que no le damos atención, pero sí la tiene es imperceptible y poco valorada, sin embargo sin ella el equilibrio de nosotros como humanos depende de ella para mantenernos de pie y desarrollar actividades muy variadas.

Coincide con la palabra gravedad con la que nos encontramos en forma común en la vida, cuando tenemos alguna enfermedad que estamos sufriendo y cuando se deteriora la fuerza física y los procedimientos médicos se vuelven poco efectivos, se entra a un periodo de deterioro de la salud y nos referimos a ellas como que una persona que está grave de salud y quizá dentro de nuestro afán de preguntar y servir buscamos recomendar medicinas para aliviar los padecimientos. En algunas ocasiones la gravedad de los enfermos desaparece al encontrar alivio físico importante, pero no en todos los casos y podemos decir que muchos mueren por la enfermedad.

En el caso de nuestro México querido tenemos algún tiempo de deterioro, se puede decir generalizado y ya muchos mexicanos como yo sentimos que está en un estado de gravedad. ¿Por qué lo afirmo de ésta manera? Porque conforme pasa el tiempo siempre encontramos un número mayor de malas noticias y quienes quieren ser redentores del pueblo resultan ser falsos profetas y que solamente viven para engañarnos.

No es cosa nueva lo que le pasa al país, tenemos muchos años que hemos ido perdiendo nuestro patrimonio y cediendo espacios que tradicionalmente eran nuestros, así vemos que nuestra industria nacional privada está en graves problemas y ahora necesitamos más que nunca de la inversión extranjera, para que nos den el beneficio reducido de darnos empleo a quienes antes eran propietarios en pequeño o simplemente eran empleados, el hecho es que en su momento no fue posible crear las fuentes de trabajo necesarias para elevar el nivel de vida de nuestros compatriotas y dar los apoyos gubernamentales que en ese momento se necesitaban para su desarrollo natural a quienes laboraban día con día en trabajos diversos.

La fuerza del dinero extranjero fue adquiriendo los activos que tanto nos enorgullecían.

Hace mucho tiempo teníamos Ferrocarriles Nacionales, Cervecerías, Minería y muchas menores que ahora mandan el producto de sus utilidades al extranjero y nos conformamos con que el gobierno cobre los impuestos correspondientes y algunas industrias pequeñas llamadas alimentadoras y por supuesto que allí se incluye también todas las empresas del ramo automotriz como hemos dicho los empleos, algunos de ellos mal remunerados.

Hemos visto que las empresas gubernamentales han perdido la fuerza y la eficiencia, los corroe la corrupción y la impunidad. PEMEX, CFE, entre otras más menores siguen teniendo corrupción, rapiña e impunidad. Nuestro gobierno nos habla que tenemos un país fuerte y muestran estadísticas avaladas por organismos internacionales que nos consideran que en la macroeconomía somos importantes como un país emergente, que ocupa un buen lugar en el ámbito internacional, habrá que preguntarle al 50% de la población si está de acuerdo en estos conceptos, pues una buena parte de ellos están luchando por sobrevivir y una minoría, pero muy importante, está en la miseria viviendo de milagro.

Por supuesto que no todo está distorsionado; el gobierno federal actual, y no quiero referirme a los anteriores, está luchando a contra corriente para sacar al país del atraso y ha avanzado en materia de educación y el combate a la pobreza, los programas sociales de ayuda a los mayores y también los correspondientes a impulsar la fuerza laboral que sigue viviendo y latiendo en nuestro país, falta ver que tanto éxito tenemos con las reformas aprobadas en 2015, aunque nos han dicho que va para largo.

Contamos con un buen ánimo y deseo de servir de instituciones tan respetables y eficientes como El Ejército y La Armada, que últimamente han sido fruto de terribles y aberrantes señalamientos injustos. No podemos concebir que con su aportación tan grande al país se pudiera prescindir de ellas

Pero la gravedad también está en otros lados, como por ejemplo el despilfarro, dispendio, robo y traición de los gobernantes a sus gobernados en muchos estados de la Republica; unos enjuiciados, otros con amparos, pero la mayor parte huidos, vienen los nuevos y empiezan a hacer lo mismo. En esos estados y en todo el país, así no se puede vivir, menos progresar y mucho menos buscar el bienestar que tanto se necesita cada en estado del país.

Estamos enojados con el Sr. Trump, Presidente de Estados Unidos y con toda razón, pero aquí nos empeñamos en demostrarle al mundo que en algo tiene razón y así vimos el sonado caso de un pseudo periodista que con carnet acreditando su condición de informador se atrevió a robar emblemas deportivos y finalmente los devolvió, pero ante el mundo quedó como un pillo de los que cita Trump y por no haber efectuado este delito en México no hay castigo y las autoridades deportivas de Estados Unidos están pensando si van a denunciar.

Aquí lo grave no es que lo denuncien y lo castiguen, el daño que este malandrín le hizo a todos los periodistas deportivos y de otras actividades, de toda la República, y también puesto que la noticia fue tema de redes sociales y noticias internacionales en el mundo, se puede pensar como que todos podemos hacer algo parecido a lo que este bribón ha hecho. El daño está consumado y solamente el tiempo nos dirá que sucede en el futuro.

Está en todos los mexicanos, incluyendo a todos los gobiernos municipales, estatales y federales, los medios de comunicación, las iglesias, sin dejar a nadie a fuera para que podamos buscar la medicina necesaria para recuperar nuestra salud que parece ser que diariamente se deteriora y claro que lo encontraremos, porque los mexicanos somos un pueblo que aunque somos un país joven, con casi 500 años después de la conquista cuando en Europa y Asia se habla de países con miles de años de antigüedad, trabajo y disciplina. Tenemos que madurar y cambiar el confort por el sacrificio o por lo menos ser conscientes de que todos tenemos la obligación moral de ayudarnos a quienes más lo necesitan.

Dejen de pensar en esos malos mexicanos que han invertido en supuestas inversiones seguras en el extranjero y retornen a nuestro país los capitales que tanta falta hacen para formar fuentes de trabajo y bienestar social. Que el egoísmo no los abrume y la generosidad se muestre en abundancia.

El trabajo es largo y requiere esfuerzo y dedicación, pero si no empezamos de inmediato vamos a fracasar. Tenemos por desgracia la pelea interna de los partidos políticos y también en las ambiciones desmedidas de quienes quieren gobernar para solucionar sus problemas sin pensar en los demás; dejemos de gastar tanto dinero en campañas políticas inútiles, porque al final gastamos demasiado siendo un pueblo que no tiene los recursos para hacer ese tipo de dispendio. Ya el gobierno empieza a reducir gastos y bajar salarios, pero falta muchísimo más, todavía hay demasiados privilegiados y son muchos los carentes de recursos.

Hagamos un alto en el camino, reflexionemos y veamos que la solución está en todos los mexicanos.