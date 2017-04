Se confirmaron las bajas de Germán Cano, Mauro Boselli y Jorge Pereyra, para esta noche cuando el León visite a los Tigres en la fecha 12 del Clausura 2017, será una verdadera hazaña si logran salir con vida del Volcán.

Boselli, tendrá que cumplir con su juego de suspensión, en tanto que sus paisanos Pereyra y Cano, están lesionados, así que no están disponibles para este duelo, que de perder, prácticamente le dirán adiós a la liguilla.

La Fiera abre la jornada en último lugar de las posiciones con 6 puntos y a falta de 7 partidos, tendrán que ganar prácticamente todos los puntos; los Tigres llevan 12 puntos y están fuera de zona de liguilla y están urgidos del triunfo.

El jugador de Segunda División, Claudio González, tendría la oportunidad de debutar hoy, así que Javier Torrente echará mano de éste ya no joven, porque tiene 25 años y espera que le responda dentro del campo.

Se esperó hasta lo último, para saber si al menos Germán Cano, se recuperaba, pero en el último reporte médico, previo a hacer el viaje, se informó que trae un edema fibrilar del cuádriceps derecho y no está disponible.

Pereyra trae un esguince en la rodilla derecha y seguía evolucionando, mientras que Boselli, es baja un partido por haber anotado gol con la mano ante Toluca. Y la otra baja, es la de Diego Novaretti, suspendido 7 partidos.

A cambio, Fernando Navarro y Alexander Mejía, ya estarían en posibilidades de arrancar, porque ya entrenaron al parejo del resto del plantel.

Tomando como referencia el último encuentro, se perfilan de inicio gente como Navarro, Mejía y el debutante Claudio González, el resto serían los mismos.

Aunado al mal torneo y a la baja de jugadores, el León se mete al Universitario, en donde no gana desde hace más de 30 años y va ante el actual campeón que está ‘hambriento’ porque tienen 12 puntos y quieren meterse a liguilla.

Gignac, Lucas Zelarayán, Ismael Sosa, la reaparición de Javier Aquino, con un medio campo bien fortalecido con Guido Pizarro y con un portero como Nahuel Guzmán, hacen suponer que León no saldrá con vida del Volcán, pero habrá que esperar.