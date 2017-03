El dirigente del PAN, Alfredo Ling Altamirano se manifestó a favor de la auditoría legal e integral al Fideicomiso del Estadio León desde su origen, no solo para buscar culpables sino para obtener información sustancial que permita seguir la lucha jurídica por el inmueble.

A los opositores que quieren linchar al PAN por supuesta responsabilidad de exfuncionarios de administraciones municipales panistas, dijo Ling Altamirano que se les aclara que también la anterior administración priísta tiene presuntos responsables.

Destacó que no se debe culpar a priori de negligencia a nadie, si una vez terminada la auditoría se derivan sanciones contra presuntos responsables, que se proceda, pero no se debe linchar a nadie de manera anticipada.

PÉRDIDA INJUSTA

El municipio perdió un partido ante el Tribunal Colegiado de manera legal pero injusta según lo calificaron tanto el alcalde como el gobernador, pero sigue el partido de los palcohabientes y dueños de plateas, que no fueron escuchados y menos atendidos en sus demandas de amparo, y apenas comienza éste partido, refirió.

Para aquellos que dicen que ya perdió 3 a 0 el municipio contra los innombrables particulares, se equivocan, el municipio continúa la lucha jurídica, que es otro partido en otra cancha de instancias jurídicas, indicó el dirigente del PAN.

Otro partido en lo jurídico es el que emprendieron socios fundadores del Club Social y Deportivo León A. C., al cambiar de la dirigencia a los innombrables y aclarar que legalmente no pueden ser dueños del estadio unos particulares sino la Asociación Civil Club Social y Deportivo León.

CATEGÓRICO

Alfredo Ling Altamirano, afirmó categórico que no están adormilados la autoridad municipal ni estatal ni el PAN, la lucha sigue siendo jurídica por la justicia, no política ni partidista.

Aclaró que “es un error grande de quienes dicen que se requiere un favor político al PAN, para que el municipio y los leoneses mantengan la propiedad del Estadio León, la realidad es que la lucha jurídica continúa hasta sus últimas consecuencias como ya lo anunciaron el alcalde y el gobernador.

Los innombrables que se sustentan como dueños del Estadio León, no pusieron nada de dinero para la construcción del estadio, en cambio los dueños de palcos y plateas si pusieron y crearon derechos adquiridos que deben ser tomados en cuenta por las autoridades competentes, enfatizó Ling Altamirano.