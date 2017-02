Los Esmeraldas del León superaron la fecha 7 del Clausura 2017 con apenas un punto más que los obtenidos el torneo pasado, cuando llegó con 4 unidades para luego tener 11 partidos sin perder.

El empate ante Santos Laguna, deja al León con pocas esperanzas pero incluso mayores a las que tenía a estas alturas del certamen anterior por un puntito que los deja con la obligación de repetir su actuación de la jornada 8 a la 17.

Los Panzas Verdes tienen ahora 5 puntos de 1 triunfo, 2 empates y 4 descalabros, por lo que no se puede permitir perder mucho más que ahora para mantener sus ilusiones de calificar a la liguilla.

El equipo guanajuatense llegará a Guadalajara para disputar la jornada siguiente en su momento más bajo para jugadores como Mauro Boselli, que de cualquier manera ya se sacudió la racha negativa como romperredes y marcó ante Santos su primer gol de 2017.

La buena noticia es que el León no tendrá partido de Copa MX esta semana, ante lo cual se perfilará con lo mejor que tenga disponible para su viaje a Jalisco, donde tiene que ganar sí y sí o ahondar su mala racha.

El conjunto Panza Verde deberá mermar a sus lastimados esta semana, entre los que recuperaría a Alexánder Mejía, quien no ha jugado por una lesión, y podrá recuperar a Osvaldo Rodríguez quien terminó resentido ante Santos.

Otra noticia llegará desde el banquillo, con la suspensión cumplida de Diego Novaretti, quien podrá ver actividad esta misma semana contra Atlas.

El zaguero argentino fue suspendido tras un escupitajo en la semana uno versus Pachuca, situación que queda en el olvido para hacer la dupla con el también pampero Guillermo Burdisso, con quien podrá tener una mancuerna como la que terminó el torneo pasado.

Así es que si no ocurre algo raro, los verdiblancos tendrán un cierre con jugadores que terminó 2016, aunque aún con la necesidad de recuperar a otros en ritmo, como el mismo Mejía, o el nivel más alto de Carlos ‘Gullit’ Peña y Luis Montes.

Los Panzas Verdes comenzarán a preparar el trabajo de esta semana hoy, cuando vuelvan a los entrenamientos en semana con un compromiso, a diferencia de la anterior, que disputaron cotejos en Copa y Liga.