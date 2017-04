DESESPERADO

El desayuno de amigos que le organizaron al secretario de Desarrollo Social y Humano del Estado, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, un grupo de panistas que se aloja en la nómina de los municipios, estado y hasta en el Congreso local, es fiel reflejo de la desesperación que se tiene para presionar la imposición de su candidatura por la gubernatura en el 2018, por el PAN.

Resulta evidente que el gobernador del estado, Miguel Márquez, no lo ha destapado ni lo hará porque ha comprometido que no metería las manos en el proceso y en el Comité Directivo Estatal del PAN no han dado el banderazo oficial de salida para los aspirantes a la candidatura de los puestos de elección popular para el 2018.

También llama la atención que el desayuno se haya organizado el mismo día en que la Secretaría Estatal de Acción Juvenil del PAN estatal, Briselda Magdaleno González, presentó su primer informe de gobierno en Silao. Hay que recordar que los jóvenes panistas no están a favor del Secretario de Desarrollo Social y Humano porque fue este sector el que destapó al Senador Fernando Torres Graciano como su favorito para la candidatura a la gubernatura en 2018, el año pasado en una comida en la casa de campo del panista Lupe Vera en Silao.

Mientras los invitados especiales de los jóvenes panistas fueron Fernando Torres Graciano, Miguel Ángel Salim Alle, Ricardo Sheffield Padilla, Ariel Corona Rodríguez, Beatriz Hernández y Humberto Andrade Quezada, en el desayuno de amigos de Rodríguez Vallejo asistieron por lo menos 20 alcaldes, funcionarios estatales y municipales, es decir, quienes están en la nómina del gobierno y que de alguna manera dependen de los millonarios recursos de los programas de desarrollo social.

En la pasada glosa del V Informe de Gobierno, fue evidente el cuestionamiento que se hizo al Secretario de Desarrollo Social y Humano sobre el uso electorero de los programas sociales y que no respondió a los legisladores de oposición el tema de fondo que es su responsabilidad como funcionario público, la reducción de la pobreza y marginación social que persiste en Guanajuato.

En las encuestas que ha realizado el propio partido tampoco aparece como puntero entre los panistas que aspiran a ser candidatos a la gubernatura sino otros personajes ligados al PAN y que en algún momento podrían ser una opción ante el estancamiento que tiene entre los electores.

A Rodríguez Vallejo ya lo bajaron de su aspiración a la alcaldía de León, que es realmente por la que trabajó cuando fue diputado federal, y le dieron la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Estado para ceder su lugar a Héctor López Santillana y nada le garantiza que no le vuelvan a aplicar esa receta.

Si el propósito del desayuno era mandar un mensaje de que los panistas están a favor de sus aspiraciones por la gubernatura, la victoria fue pírrica porque lo único que consiguió es evidenciar el grado de desesperación porque el gobernador, el partido y los panistas lo declaren ungido por aclamación.

Lo único que consiguieron los operadores políticos que le organizaron el encuentro fue que la oposición y los ciudadanos le den seguimiento con lupa a su desempeño como secretario, en especial, sobre el uso y destino que da a los recursos públicos en los programas sociales que tiene a su cargo.

De entrada sería sano que se aclarara quién pagó el desayuno para más de 250 personas y la renta del salón; en calidad de qué asistieron secretarios de Estado como el titular de la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural, Paulo Bañuelos, y uno de sus principales operadores electorales en los programas de apoyo al sector rural, al igual que otros funcionarios estatales que reparten becas educativas y deportivas así como deben precisar si asistieron como panistas, en su día de descanso o como funcionarios, porque usaron recursos públicos para su traslado en vehículos oficiales y llevaron personal de ayudantía al encuentro como fue el caso de los alcaldes, legisladores y funcionarios municipales que asistieron.

Los descuidos son imperdonables cuando se presume de honestidad y transparencia y más si se está desesperado por un cargo cuando ni siquiera se cumple cabalmente la función que se tiene encomendada actualmente.

ESCENARIOS

La Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato ya tiene el estudio que elaboró Enrique Dussel Peters, coordinador del Centro de Estudios China-México, sobre la postura que tendrá el sector para la renegociación del TLCAN, la cual servirá de base para que las autoridades federales alcancen un acuerdo favorable para la industria en su encuentro con las autoridades comerciales de los Estados Unidos.

Desde que Donald Trump ganó la presidencia de los Estados Unidos ha habido mucha especulación sobre la amenaza que representa su endurecimiento en la política comercial, en especial respecto al TLCAN, pero falta información que permita realizar un análisis serio sobre lo que se cambiaría.

Se plantean posturas confusas como cancelar el acuerdo, establecer un impuesto fronterizo o un impuesto general a las importaciones, pero no hay bases firmes para determinar cuál será la vía que seguirá el equipo de negociación estadounidense.

El estudio indica que hay al menos cinco escenarios que se vienen de este proceso de renegociación como son que exista un mutuo acuerdo para mantener su vigencia y mecanismos arancelarios; que no haya acuerdo y se mantenga la vigencia TLCAN; que no haya acuerdo y que se cancele el TLCAN; que no haya acuerdo, que se cancele el TLCAN y que se incrementen los aranceles a los productos hechos en México o que haya un acuerdo y se incrementen las reglas de origen.

El presidente de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato, Luis Gerardo González García, ha insistido en que el núcleo central del TLCAN tiene que ver con las reglas de origen o porcentaje del valor agregado regional para que una mercancía reciba beneficios, particularmente los arancelarios.

Esta es la postura central con que llegarían ante la Secretaría de Economía, cabeza de las negociaciones con la contraparte comercial de Estados Unidos.

El estudio reconoce que la cadena de calzado se vería particularmente afectada por un incremento en su tasa arancelaria en las exportaciones a los Estados Unidos, porque les restaría competitividad frente a otros exportadores como los países asiáticos. En especial, si se incrementa el impuesto al calzado mexicano que se exporte al vecino país del norte.

Además indica que en cualquiera de los escenarios que resulten de la renegociación del TLCAN va a ser necesario que la industria, junto con el sector gubernamental, integran una agenda de competitividad de corto, mediano y largo plazo así como también, deberá buscar una agenda efectiva de diversificación con base en programas, financiamiento y políticas públicas que permitan buscar otros mercados como Asia y China.

En este caso, se plantea que el gobierno federal retome aquellas propuestas que han realizado en los últimos años los fabricantes de calzado como son el programa de competitividad de la cadena de calzado en México y el fondo de reconversión para la cadena de calzado, éste último fue elaborado a raíz del análisis sobre el impacto del TPP en el sector.

Para dar seguimiento a este tema, la Cámara tiene dos mecanismos ya definidos para apuntalar la postura del sector calzado, el primero es la integración de una Mesa de Análisis de la Industria, donde se buscará impedir cualquier incremento arancelario o impuesto fronterizo, y el segundo, la participación dentro del Cuarto de Junto, con la Secretaría de Economía en el proceso de renegociación del TLCAN.

Lo importante es que la industria ya tiene elementos básicos para la renegociación, las cuales tienen el objetivo de mantener el acceso al mercado de las exportaciones de calzado a ese mercado.

ACTIVO

El alcalde Héctor López Santillana recobró vuelo después de la presentación del programa de inversión en obras para la ciudad y esta semana tiene una intensa agenda de actividades para apuntalar su gestión ante los ciudadanos.

Esta semana se anunciará el proceso de licitación del nuevo sistema de alumbrado público, que tiene como propósito mejorar la iluminación con lámparas Led, lo que va a significar un enorme ahorro de gasto público y dará otro rostro a la ciudad, en especial en las principales avenidas y bulevares que están convertidas en una auténtica cueva. Esto va a permitir que se contribuya al propósito de mejorar el entorno y reducir la incidencia de delitos.

También se va a poner en marcha el sistema de WiFi en la línea uno del Sistema Integrado de Transporte, proyecto que será gradual para ofrecer este servicio a los usuarios del transporte público de León.

Además se tiene listo el arranque de obras en la salida a San Felipe, una de las zonas más olvidadas en las pasadas administraciones municipales y donde los vecinos tiene sentidos reclamos de falta de atención en obras de infraestructura y que van a beneficiar a miles de familias que han poblado la zona. En paralelo se va a arrancar el programa de entrega de calentadores solares por parte de la Dirección de Desarrollo Social y Humano en el polígono de El Potrero.

La Semana Santa se tiene previsto un receso en las actividades dentro de la Presidencia Municipal, y en la Semana de Pascua se tiene programada la apertura de la calle Hernández Álvarez, una vez que van a concluir los trabajos por la Dirección de Obra Pública.

Para el arranque de la temporada de béisbol, se contempla la inauguración de las obras en el estadio Domingo Santana, que será sede del equipo Bravos de León.

En los próximos días también será confirmada la gira de trabajo que amarró el gobierno estatal y municipal con la Comisión Nacional de Agua, y que tiene que ver con el asunto del tema del Zapotillo y su acueducto.

Este es uno de los proyectos de infraestructura más importantes para la ciudad y ante la serie de retrasos que ha tenido, se espera una definición más clara de las autoridades federales para destrabar la construcción del acueducto.

Otro de los temas que trae el alcalde en su agenda, es la gestión con inversionistas extranjeros para concretar los nuevos proyectos que aterrizarán en su administración y que alcanzan un monto de 2 mil 500 millones de dólares.