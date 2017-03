PLAN

El cambio del responsable operativo de la Dirección de Policía de León, Jorge Guillén Rico, es el primero de una serie de ajustes que tiene previsto el gobierno municipal para reforzar la estrategia de seguridad en la ciudad y empezar a ofrecer mejores resultados a los ciudadanos.

El viernes en la noche se dio a conocer que Guillén Rico habría renunciado de manera voluntaria para incorporarse a otra oportunidad de trabajo que le fue ofrecida; el sábado se reveló que regresaría a las fuerzas de seguridad pública del estado, de donde salió como director operativo José Carlos Ramos, actual director de la Policía municipal.

El argumento central de su salida fue que José Carlos Ramos había tomado la decisión para ajustar la estrategia operativa del cuerpo policíaco y no las denuncias que había contra la corporación por los abusos cometidos contra los ciudadanos, que ya habían costado la vida a 7 personas en incidentes con policías durante la presente administración.

A la par del cambio, con el que se supone habrá mejores resultados en la contención de la violencia y delincuencia en la ciudad, van a llegar esta semana dos anuncios importantes, el primero, la aprobación del fideicomiso de seguridad que administrará la Mesa Ciudadana de Seguridad y la entrega del plan estratégico de seguridad que se encargó a un consultor externo.

En primer lugar, después de la revisión que tardó en hacer el responsable jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública de León, por fin se pasó a la Comisión de Gobierno, Seguridad Pública y Tránsito, la figura del fideicomiso para su aprobación.

Este fideicomiso se constituyó a iniciativa de las organizaciones de la sociedad civil que se integran en la Mesa Ciudadana de Seguridad y con el apoyo de 50 millones de pesos por parte del municipio, más otros 50 millones de pesos como aportación estatal.

Los recursos de este fideicomiso serán destinados al fortalecimiento del capital humano de los cuerpos policíacos de la ciudad; la prevención de la violencia y la delincuencia, así como al fortalecimiento de la inteligencia policíaca. Se tiene previsto que en la siguiente sesión de la Comisión se apruebe para pasar al pleno del Ayuntamiento para su validación.

Por otra parte, esta semana se entrega al municipio el plan estratégico que elaboró el despacho de Juan Carlos Murillo, asesor externo en planeación para el área de seguridad, y contiene cinco líneas de acción a corto, mediano y largo plazo para fortalecer la prevención de la violencia y delincuencia junto con el combate operativo al fenómeno de inseguridad.

El propósito del municipio es atender de manera integral la problemática de inseguridad en la ciudad con la atención a las causas estructurales y en especial, enfocarse a la reducción de índices delictivos.

Entre los puntos más relevantes del plan destacan una línea de acción de corto plazo, 120 días, para robustecer la estrategia operativa de la Policía; la definición del plan de inteligencia policíaca, no necesariamente se trata de comprar equipo sino desarrollar el capital humano así como el esquema de atención a los polígonos con mayores índices de inseguridad, entre otras.

Con estas medidas se reforzará el compromiso del alcalde Héctor López Santillana por encontrar soluciones al complejo problema de seguridad que vive el municipio, donde según las últimas encuestas del INEGI sobre percepción de la inseguridad, 8 de cada 10 ciudadanos no se sienten seguros.

La semana pasada, durante el encuentro que sostuvo el alcalde con los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial de León, para presentar el Sistema de Información de Seguridad para Estados y Municipios (SISPEM), quedó de manifiesto la preocupación que existe por el alza de los delitos y el bajo desarrollo de las capacidades de inteligencia de la Policía Municipal.

Y precisamente, el plan estratégico que desarrolló Juan Carlos Murillo va a contribuir a que las autoridades sean más eficientes en la operación e inteligencia contra la inseguridad, a mejorar el desarrollo de capital humano de las corporaciones policíacas y en la prevención de la violencia y la delincuencia. Habrá que estar atentos a su contenido.

SAPICA

El nuevo Consejo Directivo de la Cámara de la Industria de Calzado del Estado de Guanajuato, designó al industrial Raúl Horner Luna como nuevo presidente del Comité Organizador de Sapica, quien en los próximos días debutará en el cargo en sustitución de Luis Gerardo González García, que a su vez fue designado presidente del organismo industrial para el periodo 2017-2018.

La exposición de calzado y artículos de piel SAPICA 2017 se realizará del 14 al 17 de marzo en el Poliforum León bajo el lema “Hagamos Negocios, Compartamos Conocimientos”, en donde el principal reto será superar los logros de las últimas ediciones en 2016. Este es el evento de negocios más importante para la industria del calzado mexicana y se ha convertido en el motor comercial que impulsa el desarrollo del sector productivo.

En marzo de 2016 vinieron a la exposición algunas de las firmas comercializadoras de calzado más importantes de México, en total, fueron 3 mil 19 empresas compradoras, de las cuales 2 mil 831 fueron nacionales y 188 internacionales, provenientes éstas últimas de 20 países.

Respecto a los 188 compradores internacionales, vinieron principalmente de Estados Unidos y Guatemala y de Colombia, Costa Rica, El Salvador, entre otros. Se atendieron 23 compradores VIP, logrando beneficiar a 95 empresas expositoras.

En la edición de agosto-septiembre de 2016 se logró una participaron de 3 mil 515 empresas comercializadoras de calzado, de las cuales 3 mil 346 fueron nacionales y 169 internacionales. Estos últimos vinieron principalmente de Estados Unidos, aunque también se reportaron compradores de Alemania, España, Francia, Israel, Costa Rica, Colombia, El Salvador, Honduras, Perú, entre otros más. El total de compradores VIP fue de 23 empresas, entre ellas, las principales firmas comercializadoras en Estados Unidos.

Bajo la dirección de Luis Gerardo González García, el Comité Organizador de SAPICA implementó una variante para impulsar el desarrollo de comercializadoras y fabricantes de calzado a través del Pabellón del Conocimiento, para generar un foro de discusión de alto nivel sobre los retos y oportunidades que enfrenta la comercialización del calzado, los canales de distribución en una economía global con mayores demandas de servicio, tiempos de entrega y calidad.

Otra novedad que se implementó en SAPICA en la edición de agosto de 2016 y que complemento el espacio de Fashion Avenue fue la exposición “Tendencia Cero” en vinculación institucional con APIMEX; en donde se presentaron los materiales para la fabricación de calzado, alineados al calendario de moda internacional.

En esta edición se tendría que reforzar la participación de “empresas en desarrollo” dentro del pabellón especializado y en donde la edición pasada participaron 126 micro y pequeñas empresas que tuvieron la oportunidad de incursionar al principal foro de comercialización de calzado en el país.

El industrial Raúl Horner Luna también va a tener un reto complicado también en materia de promoción internacional dadas las nuevas condiciones que privan en el mercado de los Estados Unidos, el principal mercado para las exportaciones mexicanas de calzado. El proyecto de internacionalización que impulso Javier Plascencia Reyes será fundamental para mantener el nivel de exportaciones pero insuficiente si hay un cambio o variación radical en la renegociación del TLCAN.

En los últimos meses se realizó una promoción importante de SAPICA, en coordinación con la COFOCE, en cuatro ferias internacionales para atraer compradores al evento que arranca el 14 de marzo. Los industriales promovieron la exposición de calzado en Wesa (Estados Unidos), IFLS (Colombia), FN Plaffom (Estados Unidos) y FWT (Japón), adicional a una gira de promoción industrial que hubo en Centroamérica y en donde se aprovechó para invitar a los comercializadores de la región.

Los zapateros han estado cerca de la Asociación de Retails y Distribuidores de los Estados Unidos y en dos eventos que han tenido en Nueva York, han participado para promover la feria de calzado como una opción para que conozcan la industria y logren desarrollar alianzas comerciales de más largo plazo.

Finalmente, no hay que olvidar que en 2016, la industria mexicana de calzado exportó más de 25 millones de pares con un valor estimado de 456 millones de dólares, y los organizadores de SAPICA tienen como meta contribuir con la presencia de más compradores internacionales para mantener el dinamismo del sector.

DESCONECTADO

En su discurso durante los 88 años de la fundación del PRI, el presidente Enrique Peña Nieto, volvió a evidenciar que está desconectado de la nueva realidad que vive el país, al afirmar que su partido nunca pactará para dejarse derrotar y que van a ganar las elecciones en Coahuila, Nayarit, Veracruz (municipios) y Estado de México en 2017, que son la antesala del triunfo tricolor en 2018.

Peña Nieto dijo ante los priístas que lo acompañaron que ahora como hace seis años, resurgen los riesgos de la parálisis de la derecha o el salto al vacío de la izquierda demagógica; no olvidemos el estancamiento del que venía el país, antes de que el PRI llegara al poder, ni el riesgo de perder lo que se ha construido, si se van en el 2018.

En esa burbuja solitaria en la Residencia Oficial de Los Pinos, en un régimen señalado hasta el cansancio por casos de corrupción, con los peores niveles de aprobación entre los ciudadanos, con una situación financiera y económica endeble y un pésimo manejo de las relaciones internacionales con Estados Unidos porque carecer de la credibilidad necesaria para encabezar los intereses nacionales, es increíble que Peña Nieto aún asuma que tiene el suficiente respaldo ciudadano como para imponer a su sucesor en la Presidencia de la República.

En vez de andar engañando a los priístas con el cuento de la unidad para salir fortalecidos en los procesos electorales que vienen, mejor debería estar concentrado en atender los problemas que tiene el país, derivados del mal manejo económico y la negligencia con que se conducen varios de sus colaboradores en el gobierno federal.

Las elecciones presidenciales del 2018 están a pocos meses y el PRI-Gobierno no tiene mucho margen de maniobra para componer el desastre que dejó su gestión en el país y menos si van a estar ocupados en ver cómo mantienen el poder para impedir que salgan a flote los errores y equivocaciones que cometieron a costa del erario público Veracruz, Chihuahua, Quintana Roo, y más lo que se acumule es el sello de la casa.