REALIDAD

En medio de un impresionante dispositivo de seguridad en el que participa elementos de la Marina, el Ejército Mexicano, la Gendarmería y la Policía Federal, se desarrolla la edición número 42 del Tianguis Turístico 2017, que se celebra en el Forum Mundo Imperial, en la zona Diamante de Acapulco, Guerrero.

Los patrullajes de unidades estatales y federales junto con las artilladas de Marina y el Ejército, son interminables tanto en el puerto de este tradicional centro, costera Miguel Alemán, así como en la nueva zona hotelera y comercial en el bulevar de las Naciones (por el Aeropuerto Internacional), donde se ubica la sede oficial del evento.

En esta ciudad guerrerense, nació en 1975 este encuentro internacional de la industria turística, cuya sede se cambió en anteriores administraciones federales para mostrar otros sitios atractivos del país. Este hecho provocó la protesta de los prestadores de servicios turísticos de Guerrero porque dejaron de recibir la derrama económica que deja este tipo de eventos donde participan operadores turísticos de alrededor de 80 países del mundo.

Cuando el gobierno de Enrique Peña Nieto llegó a la Presidencia de la República, después de que el PRI estuvo fuera 12 años del gobierno federal, ofreció regresar al puerto de Acapulco la sede del Tianguis, compromiso que cumplió aunque ahora se hace de manera itinerante, un año en este lugar y otro en una sede distinta en el país.

Durante la inauguración oficial del Tianguis, Peña Nieto se despidió de los guerrerenses, a quienes cumplió su promesa de regresarles el evento, y anunció que en 2018 será Sinaloa la sede del evento para regresar en 2019 a Acapulco nuevamente.

Guanajuato había buscado en otras ocasiones ser la sede de este importante evento porque deja muchos beneficios en materia de promoción turística pero nunca prosperó su solicitud, a pesar de que es una de las entidades que cuenta con infraestructura y tasas de crecimiento superiores a dos dígitos en el sector.

En este foro se reúnen durante cuatro días compradores nacionales e internacionales de la industria turística, desde hoteleros, agentes de viajes, operadores y medios especializados, entre otros agentes económicos del sector en todo el mundo. Cada una de las entidades muestra sus principales paquetes turísticos a más de 900 empresas que asisten además de las 37 mil citas de negocios que se desarrollan durante el evento.

Para tener una dimensión de la importancia que tiene para México esta actividad, hay que mencionar que el año pasado se captaron casi 20 mil millones de dólares en divisas y es la tercera fuente neta de ingresos del país además de que aporta el 8.7 por ciento del PIB nacional.

Durante su mensaje inaugural, el presidente Enrique Peña Nieto explicó que en 2016 vinieron a México 35 millones de turistas internacionales, casi un 50 por ciento más que al arranque de su administración; en 2012, solamente se recibían 23.4 millones de turistas de otros países.

Además puntualizó que el turismo interno registró una tasa de crecimiento del 20 por ciento, al pasar de 189 millones de turistas nacionales a casi 226 millones en lo que va de su administración.

Con estos indicadores Peña Nieto se refirió a los buenos resultados de su administración e hizo un reflexión de su sentir sobre lo que pasa en el país, en donde mencionó que a pesar de los datos positivos que se registran en la economía del país, tomó el caso del sector turismo como ejemplo, pareciera que se vive en el peor de los mundos, cuando realmente no es así.

Actualmente, se ocupa el noveno lugar en el ranking internacional de turismo, según datos de la Organización Mundial de Turismo y en las próximas semanas se confirmaría el dato si se avanzó un lugar ante los casi 35 millones de turistas que visitaron México.

Finalmente, dentro del foro se mostró una realidad que es innegable, el crecimiento que ha tenido México en la actividad turística, aunque también otra complicada situación que se vive en Acapulco, la espiral de violencia relacionada con la delincuencia organizada y que hace estragos tan profundos lo que obliga a tener elementos federales de seguridad por lo menos cada 500 metros dentro de la principal zona costera del puerto.

Este puerto turístico es ejemplo del daño que puede llegar a provocar la falta de atención de las autoridades a problemas ligados a la violencia y delincuencia, junto con lo costoso de recuperar la confianza de los turistas.

TRANSPARENTAR

El Observatorio Ciudadano de León se pronunció por la contratación de un despacho o convocar a universidades, despachos privados o programadores independientes para que hagan un proyecto de seguimiento a las 400 obras que presentó ayer el alcalde, Héctor López Santillana, y verificar su cumplimiento.

La primera propuesta que hace Luis Alberto Ramos, presidente del organismo ciudadano, es que se debe abrir la información al público respecto a las obras que se anunciaron y transparentar el ejercicio de los recursos con un claro compromiso de rendición de cuentas a los contribuyentes.

Y es que ayer, tras la presentación del programa de inversión pública por más de 5 mil 200 millones de pesos, no faltó quién empezara a interpretar que esto era el relanzamiento del gobierno de López Santillana ante los tropezones que ha tenido en lo que lleva como alcalde e incluso hubo quien interpretó que con este anuncio, donde integró obras que ya estaban en proceso, sería la punta de lanza de su búsqueda por la reelección en 2018.

La realidad es que cualquier ejercicio de recursos públicos debe ser fiscalizado por los órganos que ya existen en la estructura municipal y estatal junto con el Congreso del Estado, a lo que se suma la obligación legal que tiene quien ejerce un cargo público de transparentar la aplicación del presupuesto.

El sentido de la propuesta del Observatorio Ciudadano de León es más bien generar una serie de herramientas y mecanismos que faciliten el acceso a la información de manera clara y precisa para evitar que los funcionarios públicos tengan la tentación de usar de manera electoral cualquier programa de obra, en especial, ahora que se acerca la definición sobre las candidaturas de los partidos políticos al 2018.

El esquema propuesto por el organismo es de fácil aplicación si existe la voluntad suficiente de la autoridad responsable de este programa de inversión por 5 mil 200 millones de pesos.

Al entrar en detalle se pide georeferenciar las obras, determinar el monto y tiempo estimado de su terminación, aplicar criterios que permitan comparar costos de las obras, tener clara la imagen del proyecto que se pretende desarrollar y dar a conocer el nombre de la compañía que realiza la obra, su localización y la calificación de su trabajo.

Además se requiere tener presente el número real de beneficiarios, involucrar a los vecinos en el cuidado de la obra, desarrollar indicadores que permitan conocer su impacto, llevar una memoria gráfica de la obra y hacer estimaciones reales de pago al proveedor.

También se propone tomar en cuenta la opinión de los ciudadanos y especialistas sobre el avance de la obra, garantizar la calidad junto con el precio que permitan evitar errores o se disparen los proyectos, entre otras.

Falta ver que las dependencias municipales estén dispuestas a abrir sus procesos para elaborar una matriz de supervisión social, al cabo el alcalde ya dijo que en su gestión ni habría ocurrencias ni moches y abrió el paso a que sea la sociedad quien fiscalice el trabajo de su gobierno y que los especialistas opinen sobre la forma de atender los retos que enfrenta la ciudad.

OPERACIÓN

Los empresarios del transporte público de León reiteraron ayer lo que ya había dicho previo a la presentación del Sistema de Movilidad denominado UNEBUS (noviembre de 2016) y durante los foros de consulta que realizó el Congreso del Estado para la nueva Ley de Movilidad de Guanajuato (febrero de 2016), sobre sus dudas sobre el proyecto aunque ya emprendieron una acción legal que lo podría retrasar como se tenía contemplado este año.

Ayer, el presidente del grupo Transportistas Coordinados de León, Daniel Villaseñor, lamentó que a estar alturas todavía carezcan de información técnica sobre la propuesta de UNEBUS para coexistir con el SIT, y que los ha orillado a promover demandas de amparo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, respecto al convenio firmado por los órdenes de gobierno involucrados en la reglamentación de la Ley de Movilidad de Guanajuato.

El Sistema Interurbano de Movilidad UNEBUS, requiere una inversión de 885 millones de pesos para conectar a los municipios de San Francisco del Rincón, Purísima del Rincón, León, Puerto Interior, Aeropuerto del Bajío y Guanajuato, en una primera etapa. De este total, el Grupo Flecha Amarilla invierte alrededor de 600 millones de pesos y el gobierno del estado los 285 millones de pesos restantes.

La Secretaría de Obra Pública de Guanajuato junto con la Dirección de Transporte del Estado, habían dado a conocer la semana pasada los avances del proyecto aunque nunca se refirieron a esta situación que dieron a conocer ahora los transportistas leoneses.

Cuando se presentó el proyecto el año pasado, se explicó que en el caso de León se usaría parte de la infraestructura del SIT, aunque no hubo una precisión respecto a cuál sería el nivel de participación de los transportistas locales, que ante la falta de información que argumentan y el haber recurrido a los amparos, podrían complicar el avance del proyecto.

Es muy importante que este tema sea aclarado por las autoridades involucradas en el proyecto, porque el pronunciamiento de los transportistas deja entrever que no ha habido la eficacia suficiente en el diálogo permanente que deberían tener, a menos de que haya otros intereses que no quieran salir a flote entre los actores económicos que buscan una participación de este proyecto.