INFRAESTRUCTURA

El anuncio de la construcción de un nuevo aeropuerto en Guanajuato será un factor que detonará mayor turismo en el estado, porque posibilita la entrada de nuevas líneas y destinos aéreos a San Miguel de Allende.

De acuerdo con algunos detalles que ofreció ayer el secretario de Turismo, Fernando Olivera Rocha, existe la posibilidad de recibir alrededor de 30 o 35 vuelos diarios de aviones categoría C3 (con 48 pasajeros), tras la autorización que emitieron los responsables de la aviación civil de la SCT y no únicamente naves privadas de menor capacidad como sucedía hasta ahora.

Los inversionistas que van a participar en este proyecto, tardaron más de un año y medio en conseguir la autorización de la SCT para crear un nuevo aeropuerto que sustituya el aeródromo que hay en San Miguel de Allende.

Los visitantes que querían venir por vía aérea a esta ciudad tenían que llegar a las pistas de Querétaro y Celaya para luego hacer el traslado por tierra, pero ahora hay posibilidad de que lleguen junto con vuelos privados, los aviones comerciales procedentes de ciudades como Los Cabos o de otras ubicadas en el sur de los Estados Unidos.

De acuerdo con las estimaciones iniciales de las autoridades, se necesitan alrededor de 300 millones de pesos para tener listo el aeropuerto, lo que incluye la nueva pista de aterrizaje, la construcción de la terminal, hangares, torre de control, entre otra infraestructura que será necesaria para recibir a los visitantes.

Además de los turistas que podrían venir por la vía aérea a San Miguel de Allende, se podrá recibir a los directivos de las empresas que se van a ubicar en los parques industriales cercanos y que están fuera del corredor industrial del Bajío.

El secretario Olivera Rocha consideró que de ninguna manera se afectará al Aeropuerto Internacional de Guanajuato, porque incluso vuelos comerciales de gran capacidad que llegan ahí podrían disponer de servicios aéreos en aviones que cumplan con las características que estableció SCT para llegar al nuevo aeropuerto.

Hay que recordar que el GAP, concesionario del Aeropuerto Internacional de Guanajuato, realizó una inversión de 118 millones de pesos el año pasado, para ampliar y renovar sus instalaciones ante el crecimiento en el flujo de viajeros que llegan por vía aérea al estado.

En 2012, a este aeropuerto apenas llegaban 950 mil pasajeros, entre nacionales e internacionales, pero el año pasado la cifra alcanzó un millón 730 mil pasajeros, lo que refleja la necesidad de ampliar su infraestructura y evitar las quejas que actualmente tienen las personas que utilizan esta terminal aérea.

La empresa que realizará la inversión en el nuevo aeropuerto dará a conocer más detalles en los próximos días, junto con los detalles de algunas obras alternas que va a ser necesario desarrollar por el gobierno municipal y estatal.

Finalmente, hay que hacer mención que la concesión del nuevo aeropuerto será por 30 años, de acuerdo con las negociaciones que realizaron quienes participan en este proyecto, mientras que el monto total de la inversión es de empresarios nacionales.

BOLAS

El tema de la obra de El Zapotillo y su acueducto requiere de manera urgente mayor certidumbre, a fin de garantizar que el proyecto no está en riesgo, dada la resistencia que crece entre las organizaciones no gubernamentales de Jalisco la aparición de actores políticos que van a usar el asunto como tema de campaña electoral en 2018 y por los propios riesgos que enfrenta una inversión de esta magnitud, sin que exista una autoridad que se identifique claramente como la responsable de sacar adelante la obra.

Un ejemplo claro de la falta de comunicación y coordinación que existe entre las autoridades responsables de destrabar la obra se registró en las últimas horas. El martes, en el municipio se dio a conocer que se cancelaba la reunión programada desde hace dos semanas con el titular de la Comisión del Agua, Roberto Ramírez de la Parra. Este miércoles, en la mañana, el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pacchiano Alemán, aseguraba que la reunión se había aplazado pero unas horas más tarde el gobierno del estado difundió un tuit de una cuenta oficial donde informaba sobre el encuentro y anunciaba una próxima gira del titular de la Comisión a Guanajuato para revisar los avances de la obra.

Hay tres asuntos que no se han aclarado del todo entre los involucrados de este proyecto y que valdría la pena aclarar para devolver la confianza a los ciudadanos leoneses de que la obra avanzará aunque no se concluya en 2018 como se tenía previsto ante los serios retrasos que ya se traen y que encarecen el proyecto.

El primero se refiere a los argumentos que ofrecen los organizaciones no gubernamentales en Jalisco, quienes están asesoradas en la parte técnica por la Universidad de Guadalajara entre otras instituciones académicas para dar argumentos a los opositores al proyecto de la presa y el acueducto de El Zapotillo. Entre ellos están que la obra de la presa aún no podrá continuar porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha emitido una postura al respecto al tamaño final de la cortina; que hay otros amparos en proceso que no han sido resueltos ante otras instancias judiciales y que no se van a mover de la postura de que la cortina solo tenga 60 metros para evitar la inundación de los pueblos que serían afectados con la obra y que tendrían que ser reubicados a otra zona.

El segundo está relacionado con la real situación financiera que tiene la empresa concesionaria, filial de Abengoa, porque unos dicen que ya superó la crisis financiera que tenía con el cambio de accionistas pero otros explican que no se le va a liberar un solo peso hasta que no defina su situación crediticia para tener acceso a capital de trabajo. Al principio de la obra se argumentó que sí era viable financieramente el proyecto, lo que nunca se cuidó fue la fortaleza financiera de las empresas concesionarias, situación que retrasó la obra, y hasta ahora ni la compañía ni las autoridades federales han puntualizado qué pasará con la capitalización de la empresa.

El tercer tema está vinculado a determinar quién tiene la responsabilidad de que salga adelante el proyecto del bache en que se encuentra; la situación que puso en evidencia la falta de coordinación y atención al proyecto fue la declaración que hizo un subdirector de la Comisión Nacional del Agua sobre que el estado y el municipio eran los culpables de que no avanzara el proyecto, situación que generó molestia entre las autoridades locales y hasta un reclamo al gobierno federal que no termina de manejar con criterios de transparencia, la información sobre los proyectos estratégicos bajo su responsabilidad.

A esto se agrega el desconocimiento de los funcionarios federales de alto nivel sobre lo que pasa en las dependencias que están a su cargo.

El Zapotillo es un proyecto estratégico para la ciudad y a medida que pasen las semanas y no se avance, aumentarán las dudas de los ciudadanos respecto a la obra; urge que alguien le devuelva la certidumbre que necesita para generar confianza a quienes tendrán que pagar el costo de tanto retraso en las tarifas futuras.

ABIERTOS

La Dirección de Obra Pública municipal respondió ayer las dudas que externó el sector privado y las organizaciones sociales como el Observatorio Ciudadano de León, respecto al uso de los recursos públicos que se anunciaron en el programa de inversión pública por 5 mil 200 millones de pesos en 400 obras.

Los principales cuestionamientos hacia las autoridades municipales radican en transparentar la aplicación de los recursos y la identificación de los proyectos, junto con su impacto social para cerrar paso a la corrupción y al uso electoral de las obras.

Según la dependencia municipal, ya existe una plataforma digital que se actualiza cada semana y a la cual, los ciudadanos pueden acceder para conocer el proceso en que se encuentra la obra pública.

La información contenida en la plataforma es el número de contrato, obra, empresa, supervisor externo, coordinador del supervisor interno, avance programado y real, datos que antes no existían ni eran de acceso público.

A esto se agrega que hay un comité técnico de obra donde participan integrantes del Ayuntamiento, representantes de cámaras empresariales, de la Contraloría Municipal, del área jurídica, de la Dirección de Costos y de Obras Públicas, para emitir los fallos respecto a los lineamientos que marca la ley.

VISITA

El titular de Sagarpa, José Calzada Rovirosa, estará hoy en Celaya para presentar el programa nacional de extencionismo rural, acompañado por el gobernador Miguel Márquez.

También viene a incorporar a los productores guanajuatenses al nuevo plan estratégico para diversificación de mercados agroalimentarios, en mas de 160 países.

Este plan de trabajo va dirigido a los productores del campo para estar mejor preparados ante los cambios en las políticas públicas de Estados Unidos.

Se van a abrir opciones comerciales con otros países, como China, Rusia, los países árabes, entre otros con gran potencial para México.

Como contexto, las exportaciones agroalimentarias del 2016 registraron un superávit de más de seis mil millones de dólares en la balanza comercial con Estados Unidos, aunque ahora van por otros mercados.

Así que hay que estar atento al planteamiento del funcionario federal.