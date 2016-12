Definitivamente, este 2016 que concluye ha sido el año de la furia.

Así sin más preámbulos, uno de los años más violentos que se recuerden en tiempos recientes en León; un ciclo de 12 meses que para algunos será para el olvido y para otros, el mero recuerdo y añoranza de tiempos de una paz que se nos fue.

Otra vez, sin dar más vueltas, el presente Anuario Policíaco 2016 es un reflejo, un pálido reflejo de un 2016, en donde ni son todos los que están, ni están todos los que son, pero esta retahíla de hechos son los que por su trascendencia que no importancia, impactaron en la opinión pública leonesa, en la guanajuatense:

ENERO, EL MES DE MARTE, DIOS DE LA GUERRA

**Viernes 1 de Enero.- Como si se tratase de un atisbo de lo porvenir en cuestiones de violencia, en las primeras horas del primero de enero murió asesinado a balazos en el Barrio de San Miguel José Alfredo N. de 31 años de edad “el Tarzán”…y en San Juan de Abajo cuando celebraba el año nuevo y su cumpleaños, encontró la muerte de manera violenta, Héctor Joel N. alias “el Toro”, tenía apenas 25 años de edad.

**Martes 5.- Dentro de la cajuela de un auto, con un balazo en la cabeza que muy seguramente fue la lesión que le privó de la vida, fue hallado el cadáver de Luis Alberto de 35 años de edad en calles de la colonia Jardines de Santa Julia; luego se sabría que su homicidio se perpetró en otra parte, pero allá lo fueron a dejar.

**Jueves 7.- La noticia fue de alcance nacional e internacional, en tierras guanajuatenses fue capturado un poderoso narcotraficante: “Elementos de la Policía Federal, de la PGJ e Interpol detuvieron en Cuerámaro a Ignacio, por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud y narcotráfico… uno de los delincuentes más buscados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) e integrante del Cártel del Golfo, el arresto del hombre de 34 años ocurrió luego de 10 días de trabajos de inteligencia realizados por elementos de la Policía Federal en colaboración con la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato y personal de Interpol.

**Jueves 14.- El reconocido museógrafo e impulsor de la cultura, Jaime Santoyo Márquez murió por la tarde a los 68 años de edad…caminaba por la calle de Pedro Moreno procedente del Museo de la Ciudad de León en donde había estado minutos antes acompañado de otras personas, cuando al pasar en calle citada casi esquina con Hermanos Aldama en plena zona centro, se desplomó, un infarto…ironía del destino, don Jaime de 68 años de edad, murió literalmente a unos pasos del viejo corazón de la cultura y las artes de la ciudad que tanto amó y que le llevó a impulsar a jóvenes valores leoneses en su campo; su cuerpo quedó boca arriba sobre la banqueta mirando al cielo que a esa hora, las 17:22 de la tarde comenzaba a teñirse tenuemente naranja aproximándose el ocaso, murió enfrente del Teatro Manuel Doblado, a la vuelta del Museo de la Ciudad donde asistía diariamente desde el día de su fundación en 1988.

**Domingo 17.-Aparentemente en venganza, esa noche un par de desconocidos armados con rifle y machete atacaron a una familia cuando cenaba en la cochera de su casa de la colonia Ampliación León I…uno murió en el lugar de un escopetazo en el pecho y el otro fue llevado grave al hospital también con heridas de proyectiles y machete.

Minutos antes de las diez y media de la noche llegó el primer reporte vía telefónica a la Central de Emergencias, avisando que en la esquina de las calles Santiago de Alcorcha y Antonio Clemente Arispe se había suscitado una riña y escuchaban detonaciones de arma de fuego.

**Lunes 25.- Una pareja de cholos cuchillo en mano atracaron a una pareja de novios en Mezquital de Jerez, pero “El Chucho” se propasó con la muchacha, Luis ofendido forcejeó con él y como resultado el pandillero murió tratando de huir luego que con su propia arma resultó lastimado.

FEBRERO, MES DEL AMOR Y DE LAS EJECUCIONES

**Jueves 4 de Febrero, aproximadamente a las 07:45 horas de esa mañana, justo en el cruce de las vías con la principal que conduce a Capellanía de Loera, un padre de familia que viajaba con sus hijos pequeños, quiso ganarle el paso al tren con su camioneta verde; el resultado: el hombre murió en el lugar. La buena noticia a sus hijos no les pasó nada.

**Lunes 8.- Faltando quince minutos para las 11 de la noche, en las inmediaciones del Fraccionamiento El Dorado (citado exclusivamente como punto de referencia) en la salida a Silao, fue ejecutado a balazos “El Gallero”, Martín Javier de 46 años viajaba en un Mercedez Benz y se trasladaba sobre el bulevar Aeropuerto cuando fue atacado a balazos.

**Sábado 13.- Doble ejecución en Los Olivos, dos hombres fueron asesinados a balazos en la calle Manuela Bustamante a manos de un comando de 4 encapuchados que viajaban en un auto mini Cooper y en el que huyeron sin ser detenidos.

El crimen, ocurrido aproximadamente a las 17:39 horas, cimbró a los vecinos de la cuadra y movilizó a un buen número de policías que buscaron afanosamente a los responsables de la doble ejecución, pero sin ubicarlos.

Los hechos sucedieron en la calle Manuela Bustamante, cuadra comprendida entre Matiana Murguía y el bulevar Asteroides y que era el domicilio de una de las víctimas, identificado como Guillermo de Jesús de 22 años y la segunda víctima Francisco de 55 años de edad, empleado de una fábrica de calzado que dormía en el interior de una camioneta Plymouth azul placas GNE-2407 que permanecía estacionada en la esquina de M. Bustamante y Matiana Murguía, pues aparentemente no tenía domicilio fijo.

**Domingo 21.- Escándalo en el Cereso de León: La presunta muerte de un reo al interior del Cereso esa tarde desató un escándalo tras que custodios armados con toletes arremetieron a golpes contra un visitante que reclamó lo sucedido…ocurrió pasadas las 16 horas en el área de palapas que es donde se reúnen las visitas a internos los domingos, denunciaron a este medio personas que se dijeron testigos de los hechos.

“Estábamos formados para salir, ya había salido la primera de las filas cuando vimos que unos internos traían el cuerpo de un reo que acababa de morir y estaban gritando que lo habían matado, lo llevaban envuelto en una cobija” relataron testigos… un hombre de entre 30 a 35 años que iba formado, exclamó a manera de reclamo que qué clase de seguridad había en el penal… cómo era posible que sucedieran estas cosas, en respuesta un grupo de 6 a 8 custodios tolete en mano arremetieron a golpes contra esa persona no identificada.

MARZO SANGRIENTO

**Miércoles 2 de Marzo.- La “audacia” como algunos despistados nombran a la cobardía, tuvo uno de sus más claros ejemplos este día, a las 3 de la tarde un cajero del Registro Público de la Propiedad y Comercio, órgano dependiente, según se informó de la Secretaría de Gobierno del Estado, fue asesinado a balazos frente decenas de usuarios y empleados por tres asaltantes…Sí, los hampones ingresaron a las oficinas públicas de Gobierno con la intención de consumar un robo a mano armada, pero sólo consiguieron arrancarle la vida a un hombre que pronto se retiraría del ámbito laboral, ironías del destino: murió de la manera menos pensada.

**Sábado 5.- Asesinan a balazos a “El Pájaro”, cerca del mercado de las Covachas, uno de los balazos le dio en la cara, esa tarde en la colonia Obrera, muy cerca del también llamado Mercado Miguel Hidalgo.

José Ricardo de entre 25 a 30 años de edad conocido en Chapalita donde residía, como “El Pájaro”, platicaba con unos amigos, sentado a la orilla de la banqueta sobre la calle Mina casi esquina con Colombia, cuando fue atacado por desconocidos de un carro Ibiza azul metálico con vidrios polarizados.

En el lugar del ataque las autoridades localizaron varios casquillos de bala calibre 9 milímetros.

**Domingo 6.-Sobre una brecha de terraceria cercana al entronque de Prolongación La Luz y camino a Loza de los Padres, pasadas las 19 horas fue hallado el cadáver de un masculino asesinado a balazos.

Trascendió que la víctima presentó al menos tres lesiones aparentemente producidas por proyectil de arma de fuego en la espalda, el hombre yacía boca abajo, apreciándosele rastros de sangre en el brazo izquierdo.

**Lunes 7.- Minutos después de las 7 de la noche ocurrió la tercer ejecución en sólo 72 horas de un hombre cuando se encontraba en la ventana de su casa de la calle Cadereyta de la colonia Nuevo León.

Tres pistoleros descritos como personas altas y que usaban gorra y una mujer, llegaron a bordo de una camioneta Ford Lobo tipo F-150 cabina sencilla, negra hasta la casa de la calle citada y dispararon contra el hombre para después huir, según testigos dijeron a las autoridades…extraoficialmente la víctima fue identificado como Juan Antonio de 30 años de edad, quien presentó nueve balazos en la cabeza y las piernas.

**Martes 8.- Y el Pilón, por si quedaba duda de que Marzo fue un mes sangriento: se halló un hombre “enlonado”.

Envuelto en una lona fue encontrado en los linderos de la colonia Mesa del Consuelo, las autoridades fueron avisadas a eso de las 21:07 horas, un caminante al paso llamó a la Central de Emergencias denunciando la existencia de un cuerpo sobre un tramo de terracería que corresponde a la calle Mesa de Los Naranjos.

Inmediatamente se dirigió al lugar personal de la Policía Municipal corroborando que a un costado del camino, yacía envuelto en una lona de color azul el cuerpo de una persona del que no se pudo apreciar mayores características. El calzado que portaba y que era lo único que a simple vista se podía apreciar dejó ver que se trataba de un hombre.

**Viernes 11.- En el Fraccionamiento Hidalgo, también a balazos, fue ejecutada una mujer de nombre Claudia Adriana de 38 años; ese medio día la versión que se dio es que iba por su hija a la escuela cuando la alcanzó la muerte; apenas en diciembre de 2015 había librado otro intento de asesinato.

**Viernes 11.- Ese mismo día fue aprehendido el ex-alcalde de Silao, Benjamín Solís Arzola, por agentes de la Policía Ministerial en acato a la orden de aprehensión que se le giró al ex-edil, señalado como autor intelectual del ataque contra la reportera de este diario, Karla Silva.

Léanos el próximo lunes 2 de enero, con el recuento policíaco de los meses de abril, mayo y junio.