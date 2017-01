Dos de los mejores exponentes del boliche a nivel nacional, los representantes leoneses Marifer Cornejo y Marco Martínez, lamentaron que la Conade pretenda eliminar esta disciplina deportiva de la Olimpiada Nacional.

A principios de semana, se sostuvo una reunión entre autoridades de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, donde se definió que deportes de conjunto, además del ajedrez, la charrería y el boliche podrían quedar fuera de la justa nacional.

María Fernanda Cornejo comentó: “Sigo sin poder creerlo: ¿Sacar al boliche de Olimpiada Nacional?. México necesita más niños y jóvenes deportistas… no menos”.

“El nombre del deporte no es importante, serán muchos los jóvenes atletas (incluyendo también a entrenadores, papás, y todos los involucrados) que verán truncado su esfuerzo y sus sueños, y que muy probablemente dejarán de practicar una actividad que les aporta beneficios en muchos sentidos”, agregó Cornejo a través de Facebook.

Luego añadió: “Todos unidos a favor del deporte…. todos unidos a favor del boliche!. Sí al boliche en la Olimpiada Nacional!”, concluyó.

Marifer Cornejo, iniciará el año jugando el Torneo PC Santos, un evento de gran nivel y que a muchos de los participantes, les sirve como preparación para el Campeonato Nacional de Primera Fuerza que será en abril en Monterrey.

“Vienen muchos grandes jugadores de diferentes ciudades del país y mi meta es quedar en los primeros lugares de la categoría que me corresponde”, declaró.

Ella jugará con el equipo local Tenería Álvarez con su marido Luis Lamadrid, Juan Pablo Vallejo y Fidel Mena, informó a este medio.

Por su parte, el capitalino pero avecindado en León, Marco Martínez, también lamentó la decisión de dejar fuera de la Olimpiada Nacional este deporte.

“Lamentable decisión de la Conade, pretende eliminar varios deportes de la Olimpiada Nacional, entre ellos el que me apasiona”, destacó también en Facebook.