Run Your Tour fue presentada en el Parque Guanajuato Bicentenario como la primera ruta turística en el país y la tercera a nivel mundial que fomenta y difunde el deporte, la cultura y el turismo a través de tours.

El lanzamiento se realizó en el estado de Guanajuato por su riqueza histórica y su oferta turística así como el impulso al deporte. En la entidad Run Your Tours ofrecerá 18 rutas que incluyen las dos Ciudades Patrimonio: Guanajuato y San Miguel de Allende y los 5 Pueblos Mágicos: Jalpa de Cánovas, Yuriria, Salvatierra, Mineral de Pozos y Dolores Hidalgo, además del municipio de León.

El director de Relaciones Públicas de la Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato, Jorge Cabrejos estuvo en la presentación de esta ruta, donde destacó que Run Your Tour es una experiencia de destino que fortalece en Turismo Deportivo.

A través de la App Run Your Tour los corredores podrán elegir su ruta, día y hora de recorrido; con un costo por persona que oscila entre los 500 y 600 pesos, el cual incluye kit e hidratación.