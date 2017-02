El árbitro central Roberto Ríos Jácome lideró un regular trabajo en el León-Santos de la fecha 7, en que se dedicó a marcar lo justo, un penal incluido en contra del León.

Ríos se dedicó a darle fluidez al encuentro, al no señalar reclamadas faltas de ambos equipos, pero con un criterio similar.

El primer tiempo fue de buenas decisiones para la terna arbitral, con el penal que le dio la ventaja a Santos bien sancionado.

La jugada ocurrió al 24′, con un precipitado Christian ‘Recodo’ Valdez que trastabilla a Wálter Sandoval para un claro penal que Ríos Jácome no duda en señalar. Muestra de ello es la poca reclamación de un consciente Valdez, que hizo estallar la furia de Javier Torrente.

Ese mismo lapso, el central tuvo que corregir una de sus decisiones al señalar tiro de esquina en lugar de saque de meta, mérito de su primer asistente Víctor Hugo Romero, quien vio un desvío defensivo de cabeza que Ignacio González no vio y cubrió el balón para que saliera por la línea de meta.

La segunda mitad fue diferente, con algunos errores como jugadas puntuales que se le fueron en favor del León.

Ríos no quiso meterse en problemas ni en reclamos de Santos, que se quedó con un ahogado grito de penal en una aparente mano de Ignacio González, tras barrida pero no sancionada de manera correcta.

FINAL

Al final, Jonathan Rodríguez quiso avivarse y se dejó caer pero fue amonestado de buena manera.

Prueba de la fluidez del partido fue la señalización de infracciones, 12 contra León contra 10 de Santos, con 3 amonestaciones para León y 1 para la visita.