Leonel cree que Necaxa buscará el contragolpe

Para el defensor jalisciense, Leonel López, el Necaxa saldrá esta noche al contragolpe, por lo que deberán estar atentos para hacer bien su labor y buscar los tres puntos.

López, uno de los pocos jugadores de La Fiera que dieron declaraciones, previo a viajar a Aguascalientes, añadió que “vamos a ir de la mejor manera para traernos el triunfo”.

Asimismo, se le cuestionó si podrá estar de inicio hoy no quiso dar detalles, “son cosas que no puedo decir, mañana –hoy– si me toca estar, voy a hacerlo de la mejor manera”.

Del Necaxa, insistió que seguramente buscará el contragolpe, por lo que deben estar muy atentos, “va a ser un equipo muy difícil, yo creo que va a esperar”. Y de la baja de Edson Puch, señaló que no es ventaja, porque todos los jugadores son importantes y de calidad.

Y sobre el tema del ‘Gullit’ Peña, solo comentó que son cosas que no les preocupan, “son cosas personales y adentro de olvidan. Sí lo respaldamos, pero son cosas que a cualquiera le pueden pasar”.