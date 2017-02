Un grupo de 15 taekwondoínes de Moo Duk Kwan León Centro, participarán este fin de semana en el Festival Internacional de Cintas Negras Aguascalientes 2017 que será en el Gimnasio Olímpico IDEA y espera a cientos de participantes.

Así lo informó el director de la escuela, profesor Sergio Ocampo, quien a la vez destacó la ausencia de las categorías de adultos, pues se prevé poca participación en esta categoría y sus alumnos prefirieron no hacer el viaje.

“Sí vamos a Aguascalientes, pero el equipo de adultos, de última hora declinó no participar porque bajó el porcentaje de asistencia en relación a lo que era antes”, señaló. Y es que, ellos monitorean los registros a través de Internet y el número era bajo.

ALUMNO DESTACADO

Por lo que se refiere a los niños, van 15 con edades que fluctúan entre los 9 y 14 años, entre los más destacados se encuentra Óscar Navarro, Cinta Negra de menos de 33 kilogramos y con boleto para representar a la entidad en la siguiente etapa de la Olimpiada Nacional 2017.

Otros de sus alumnos que van al torneo en tierras hidrocálidas son: Su nieta Luisa Daniela Ocampo, Milton Guerrero, Santiago Ruiz, Jonathan Martínez. Ellos son de los que tienen posibilidades de ocupar una buena posición.

Este Festival Internacional de Cintas Negras en Aguascalientes, se disputará durante viernes, sábado y domingo, pero por lo que respecta a las categorías infantiles, tendrán participación hasta el domingo, así que los de Moo Duk Kwan compiten ese día.

SERVIRÁ DE ENTRENAMIENTO

Sobre la finalidad de asistir a este torneo, Ocampo Martínez, señaló que “les sirve como fogueo, para ir agarrando colmillo para la selección”, principalmente en el caso de Óscar Navarro que, insistimos, tiene boleto para la Olimpiada del presente año.

De hecho, le servirá de mucho provecho al jovencito leonés, pues hasta ayer en su categoría había 22 competidores registrados, así es una de las más numerosas que hay. En el torneo se calcula la asistencia de cerca de 800 taekwondoínes de todo el país.

Por lo que se refiere a los adultos, el profesor Ocampo, comentó que esperarán para ver los torneos que se avecinan y tomar una decisión respecto a si asisten o no.