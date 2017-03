La regidora Norma Patricia López Gómez, pide que en lugar de reprimir a los comerciantes ambulantes del SIT, se les otorgue alternativas de trabajo, para que no se generen mayores conflictos y se preserve la tranquilidad y seguridad en las estaciones y paraderos.

Destacó que en sesión de Ayuntamiento desde el año pasado propuso el diálogo, atención a los vendedores ambulantes de estaciones y paraderos del Sistema Integrado de Transporte (SIT) y que se les dieran alternativas y espacios de trabajo, pero no se hizo nada y ahora surgen manifestaciones de protesta y riesgos de conflictos, que no se deben dejar que se compliquen.

En la pasada Comisión de Economía, dijo que solicitó un diagnóstico completo y detallado al Director de Comercio y Consumo, Fabricio Ibarra, sobre la situación de los comerciantes ambulantes en las estaciones y paraderos del SIT, principalmente de las oportunidades y alternativas de espacios de trabajo que se les ofrecen o dar, sin embargo, no ha presentado la información requerida.

Precisó que también se hace extensiva la solicitud al director de Economía, Ramón Alfaro, para que de inmediato intervenga antes de que se complique el conflicto planteado por los ambulantes manifestantes que se metieron a empujones y a la fuerza a Palacio Municipal, tras presuntamente sufrir agresiones algunos y despojo de mercancías durante el operativo el viernes pasado.

Norma Patricia López Zuñiga, enfatizó que “el municipio se está equivocando en muchas cosas, pero en particular en no dar alternativas de espacio y trabajo a los vendedores ambulantes, si bien no pueden ocupar lugares en las estaciones y paraderos del SIT por no haber condiciones adecuadas”.

Dijo que existe el riesgo de mayores problemas porque se orilla a los comerciantes ambulantes a que por no tener oportunidades de trabajo en otros espacios, el día de mañana se vayan a la delincuencia, se genere desintegración familiar y mayores problemas de marginación y pobreza.

En relación a que los propios vendedores ambulantes no quieren irse a otros sitios a trabajar, dijo que las Dirección de Movilidad y Comercio y Consumo, les ha negado espacios y quieren mandarlos a la vía pública en colonias donde no venden nada, no hay gente que les compre.

En la administración pasada se les dio la oportunidad de que vendieran a algunos por temporada en los pasajes de estaciones y en otros lugares de afluencia de gente, ahora no les permiten nada, aseguró la regidora.

Lo que requieren los comerciantes es que les digan en dónde sí pueden, cómo si pueden, que les den seguimiento a la mesa de diálogo, trabajo y acuerdos, no solo que les nieguen espacios, puntualizó.