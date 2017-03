Leyes de antenas de telecomunicaciones deben regularizarse

La directora de Desarrollo Urbano, Teresita del Carmen Gallardo Arroyo, expuso que en León existen alrededor de 140 antenas de telecomunicaciones, de las cuales se deben regularizar el 40 %, con uso de suelo, normatividad y modernizar con tecnología de punta.

Señaló que 116 han iniciado trámites para su regularización ante la Dirección de Desarrollo Urbano, en cuanto a uso de suelo y su ubicación, con el propósito que no se encuentren en vías primarias o donde no haya afectaciones de ningún tipo.

Al respecto la Comisión de Desarrollo Urbano, acordó que se revise la normatividad por parte del departamento jurídico del municipio, con el propósito de que se tenga con certeza la información necesaria que permita otorgar la autorización para que se regularicen las empresas que tienen las antenas de telecomunicaciones.

Al menos son cinco empresas las que tienen el control de la mayoría de las antenas de telecomunicaciones, que se encuentran interesadas en lograr la regularización de su operación con apego al código reglamentario tanto de uso de suelo como de la norma federal.

Refirió que aproximadamente son 10 antenas de telecomunicaciones propiedad de particulares, que se tienen que regularizar con autoridades municipales, federales y modernizar con tecnología avanzada.

La Dirección de Desarrollo Urbano, podría aplicar multas o incluso no autorizar que se instalen, o clausurar las que se encuentran, en los casos de que no estén acordes a la normativa establecida, lo cual se va a revisar por parte del departamento jurídico municipal.

