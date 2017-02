El secretario de Desarrollo Social y Humano, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, dio a conocer que ante la posibilidad de que sean repatriados algunos guanajuatenses, ya se tienen listos 500 apoyos para el impulso de igual número de proyectos productivos.

Indicó que se estaría apoyando con 25 mil pesos a los migrantes que sean deportados por el gobierno de Donald Trump.

“Se están reforzando las alianzas en las casas Guanajuato para la asesoría jurídica, estamos al pendiente y apoyando al Instituto del Migrante en lo que nos corresponde, que son proyectos productivos”, refirió.

“Tenemos por lo menos para 500 proyectos de entrada de 25 mil pesos para poder disponer de ellos, en caso de que se necesite (….) sobre todo en la zona norte, tenemos municipios como Dolores, como en el sur y ahorita estamos pendientes con los clubes del Migrante para que nos reporten cuántos están regresando”, comentó.

Rodríguez Vallejo dijo que el gobernador del Estado ha instruido a las dependencias a generar acciones que garanticen oportunidades a quienes pudieran regresar de la Unión Americana.

‘FALTA VER’

Asimismo, señaló que no hay que adelantar vísperas pues todavía no existen posturas claras sobre las acciones que pretende llevar a cabo el presidente de la Unión Americana, Donald Trump.

“No adelantemos vísperas y recordemos que mucho de lo que está sucediendo, hay que tener la información precisa y por eso es importante traer la línea de comunicación directa con las casas de migrantes y los clubes de migrantes, no adelantemos vísperas y nosotros estamos trabajando en los proyectos productivos”, concluyó.