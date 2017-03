Un hombre de 23 años de edad murió y otro resultó herido anoche, tras ser atacados a balazos por desconocidos en calles de la colonia Refugio de San José, linderos de 10 de Mayo y cercano a Valle de San José.

Las víctimas, se encontraban en la vía pública, sobre la calle San José de Buenaventura casi esquina con San José de Costa Rica, cuando pasó una camioneta descrita por testigos no identificados como Nissan de color blanca tipo Murano, en donde viajaban al menos tres pistoleros, uno descendió momentáneamente y abrió fuego contra los muchachos para después huir.

La balacera fue reportada por los alarmados vecinos al número de emergencias 911 aproximadamente a las 18:56 horas, lo que movilizó inmediatamente a la Policía.

BALEADOS

Conforme a la información reporteada en el lugar de los hechos, momentos antes de las siete de la noche se encontraban José Luis N. de 23 años de edad y Jesús N. de 25 platicando en la calle ya mencionada, pues José Luis residía en esa misma cuadra, cuando de improviso se les acercaron tres que iban en una camioneta de color blanca -aunque otros testigos indicaban que era gris-, la que hizo un alto momentáneo frente a los ofendidos. Un pistolero bajó de la unidad y sin más les disparó en varias ocasiones.

José Luis y Jesús corrieron al verse atacados intentando refugiarse, pero José Luis cayó abatido a balazos en la banqueta, mientras Jesús alcanzó a llegar a la entrada de un domicilio donde se desvaneció, mientras los agresores huían con rumbo desconocido.

Las autoridades ubicaron en el lugar de la balacera al menos 10 casquillos de bala percutidos, al parecer 9 milímetros.

GRAVE

Minutos más tarde del reporte arribaron a la escena del crimen socorristas de Cruz Roja, los que trasladaron de urgencia a Jesús N. al Hospital General de León, con varias heridas de bala en el cuerpo y se le reportaba grave pero estable.

Cabe precisar que los reportes iniciales a la Policía fueron en el sentido de que además del ahora fallecido, eran dos los heridos de bala, pero de momento no pudo establecerse la veracidad de un segundo herido del que no hubo mayor dato, como tampoco se informó que haya habido detenidos.