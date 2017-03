Un autobús urbano robado esta semana en el camino a la comunidad de la Providencia, fue descubierto modificado y adaptado con contenedores para el traslado de hidrocarburos presuntamente robados, cuando chocó contra una finca y un automóvil de la comunidad de San Cristóbal, en San Francisco del Rincón, pero no hay detenidos, aunque el Ministerio Público dispondría ya de pistas sobre probables responsables.

Del robo del autobús, como del choque y su uso para camuflar el traslado de hidrocarburos presuntamente robados, se supo hasta este mismo sábado a partir de que el autobús del transporte urbano de León, chocara poco antes de las siete de la mañana en una calle de San Cristóbal contra un automóvil negro estacionado y una finca.

ESCAPA

El hombre que lo conducía no está identificado ni localizado, pues abandonó el vehículo de inmediato y escapó.

El choque provocó un derrame de gasolina que llamó de inmediato la atención y el camión sería descubierto luego por las autoridades, de hecho, como vehículo cisterna.

Fue cuando intervinieron las autoridades preventivas de San Francisco del Rincón que comprobaron que ese vehículo había sido modificado en su interior para transportar contenedores plásticos, de los cuales tenía diez instalados, y de ellos seis estaban llenos con gasolina; uno más con gasolina al 50 por ciento de su capacidad y tres vacíos.

Las autoridades no habían precisado la cantidad de gasolina que contenían los recipientes.

Las autoridades de seguridad pública francorrinconenses dieron de inmediato parte de lo ocurrido a las autoridades estatales y federales, mientras el Ministerio Público del fuero común informó que fue comunicado del incidente, pero no tuvo intervención en el inicio de las investigaciones por los hidrocarburos presuntamente robados y el uso dado al camión urbano leonés.

VOLUMEN

Hasta este sábado, no se había confirmado el volumen total de los hidrocarburos asegurados en ese lugar, los cuales quedaron bajo custodia de las autoridades federales, al igual que el autobús.

De quien lo conducía y las personas involucradas ninguna autoridad aceptaba tener conocimiento hasta este sábado.

Pero a la investigación iniciada este sábado por las autoridades federales, ya le antecedía una investigación ministerial en el fuero común por el robo del camión, según confirmó la Procuraduría General de Justicia.

CAMIÓN ROBADO

Por una parte, el presidente del Transporte Coordinado en León Daniel Villaseñor, al enterarse del choque y el involucramiento de un autobús del sistema leonés del transporte urbano, deslindó a los transportistas de cualquier actividad ilícita en que haya sido empleado el vehículo.

Reveló que éste fue robado a mitad de semana por dos delincuentes que sorprendieron al chofer del mismo cuando se desplazaba por el camino de terracería que conduce a la comunidad de La Providencia, en la zona sur del municipio.

Es un autobús marca Dina Runner, modelo 2008, que se encontraba cubriendo la Ruta A-78. Se reservó el nombre del conductor por seguridad del mismo, según dijo a este medio de comunicación.

Dijo que el robo, fue cometido a mano armada, fue consumado a las 09:40 horas y apenas fue reportado a los transportistas, se procedió a formalizar una denuncia ante el Ministerio Público, quien inició así la carpeta de investigación número 21 547.

La Procuraduría General de Justicia, confirmó que el 28 de febrero, fue iniciada dicha carpeta de investigación y el camión robado había sido recuperado este sábado, se trata del mismo asegurado en San Cristóbal.

INDAGACIONES

El vocero en turno de la Procuraduría General de Justicia, Francisco Salgado, dijo que respecto del accidente y el descubrimiento del hidrocarburo en el interior del camión, no fue el Ministerio Público del fuero común, sino el federal el que se hizo cargo de iniciar las indagaciones.

La Procuraduría General de la República, por su parte, no hizo manifestación alguna al respecto.

Dentro de la investigación por el robo del camión, que lleva la Procuraduría General de Justicia del Estado, fuentes cercanas al caso revelaron que aportaron información concreta que podría dar pista al Ministerio Público sobre los autores del robo y personas inmiscuidas.

LOS TRANSPORTISTAS

Este mismo sábado los transportistas urbanos de León dirigieron un comunicado a los medios de comunicación respecto del robo de su vehículo, en el que se deslindan del uso presuntamente ilícito que se le daba para transportar hidrocarburos como indica el estado en que fue encontrado y señalan el grado en que enfrentan los camioneros riesgos ante la delincuencia:

Daniel Villaseñor dijo a este reportero: “Los transportistas nos deslindamos de esa atrocidad, dicha unidad fue robada hace tres días y denunciada en su momento”.

BOLETÍN DE MEDIOS

SÁBADO 4 DE MARZO DE 2017

SE DESLINDAN EMPRESAS DEL TRANSPORTE DE ACCIDENTE Y ROBO DE COMBUSTIBLE

Daniel Villaseñor Moreno, presidente de Transportistas Coordinados de León S.A. de C.V., deslindó de cualquier responsabilidad a las empresas del transporte urbano de esta ciudad, del accidente en donde se vio involucrado un autobús que fue robado hace tres días, en donde además se encontró combustible, presumiblemente robado.

El dirigente mencionó que luego de que la empresa Centro Coecillo conoció del robo, de inmediato se procedió a enterar a las corporaciones policíacas para buscar la unidad y recuperarla, de igual manera se procedió de manera legal, formalizando la denuncia ante el Ministerio Público, por lo cual se integró la averiguación 21547.

Daniel Villaseñor calificó como una atrocidad el robo de la unidad y los posteriores acontecimientos, el choque de éste sábado en contra de una vivienda y de un vehículo particular, en donde se ha visto involucrado el autobús, como se consigna en algunos medios, además del combustible encontrado, que son las primeras noticias que se tienen, luego de la denuncia que se hizo en su momento.

Apuntó que confía en que las autoridades deslindarán con toda seguridad, las responsabilidades que surjan del caso tras las investigaciones, para llegar y proceder en contra de quienes perpetraron los delitos que se deriven.

Esto es una muestra, del grado de delincuencia, que enfrenta todos los días el transporte urbano de León, y de porqué se ha pedido de manera insistente a las autoridades, apoyo contante y protección hacia este sector, en busca de salvaguardar la integridad de pasajeros y operadores.

Recordó que hace poco más de una semana se enfrentó el robo de una unidad de la Línea Centro Estación, en donde la rápida intervención de la Secretaría de Seguridad y la coordinación de esfuerzos de los empresarios, originaron que en un lapso de dos horas se haya recuperado.

Lo ocurrido, deja ampliamente de manifiesto de que se deben unir esfuerzos, primero para prevenir los delitos y para salvaguardar los bienes de ciudadanos y prestadores de servicios.