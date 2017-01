OCTUBRE, UNO DE LOS MAS VIOLENTOS

Indiscutible, los números no mienten, bueno, a menos que sean manipulados, maquillados o rasurados a modo con un sólo fin: omitir u ocultar, que viene a ser lo mismo.

Con todo, el mes de octubre fue muy violento, quizá el más. Se perpetró un asesinato de alto impacto cada tercer día en promedio.

Las víctimas, todos masculinos, perecieron acribillados a balazos, calcinados ó a golpes. En total fueron diez crímenes con aparentes tintes de ejecución y en ningún caso hubo detenidos.

En algunos inclusive se usaron armas largas de alto poder en la comisión de estos delitos, algo pocas veces visto en este municipio.

Aparte, y aun cuando los sucesos no tuvieron ninguna relación con los de alto impacto, este mes también ocurrieron asesinatos que conmocionaron a la opinión pública.

**Viernes 7.- El joven agente de la Policía Municipal, Juan Ricardo de 22 años de edad, muerto a manos de un ladrón la madrugada de este día, en este caso el posible responsable sí fue detenido: Óscar alias “El Mantecas”, está recluido y sujeto a proceso penal.

**Jueves 6.- Crimen aparte, lleno de sadismo, fue descubierto descuartizado el cadáver de un jovencito de 16 años en la colonia Real 2000; se trató de Adrián, originario de Dolores Hidalgo con apenas unos meses de residir en esta ciudad y que tras una brillante investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado, permitió echarle el guante al presunto responsable el 24 de octubre: Rodrigo de 33 años de edad, actualmente interno en el Cereso y sujeto a proceso, aunque jamás ha revelado por qué mató a golpes al muchacho y luego lo desmembró.

CRÍMENES, UNO CADA TERCER DÍA

**1 .- Esa tarde ocurrió la primera ejecución en la esquina de las calles Beirut y Olivos en la colonia San Felipe de Jesús. Dos desconocidos que viajaban y huyeron en un Pointer gris, mataron a balazos a Julio César de 38 años de edad, vecino de la colonia Ampliación León I y que estaba al momento de su muerte a bordo de su auto un Nissan Tsuru.

**Martes 4 de Octubre, a las 12:45 horas de ese día casi en el cruce del bulevar Galena y la calle Selenio en un puesto de hamburguesas, un par de pistoleros que huyeron en una camioneta Nissan doble cabina color roja, dieron muerte a José María N de 39 años de edad, un comerciante conocido como “Chema” o “El Diablo”.

**Viernes 7, aproximadamente a las 13:45 horas de ese día murió a balazos el “Big Show”, Carlos Enrique de 32 años de edad, sucedió en Andrés de Guevara al cruce con la calle Zitácuaro del fraccionamiento Hidalgo a manos de 3 pistoleros que viajaban en dos carros.

Carlos Enrique, pereció a bordo de su auto un Mazda 3 negro y, se supo después de la autopsia, presentó de 30 a 40 orificios de bala todos de grueso calibre. De hecho este fue el primer caso en meses, que las autoridades reconocieron que el hampa usó armas de alto poder; en el lugar de la ejecución la Policía contabilizó 77 casquillos percutidos.

MUERE EL HERMANO DE ‘EL GARRUÑAS’

**Martes 11.- Asesinaron a un hermano de “El Garruñas”: Salvador fue perseguido por sus victimarios a eso de las 8 de la mañana por calles de la colonia Nueva España.

El hombre de 64 años de edad circulaba en un Mazda color gris cuando fue alcanzado a balazos por desconocidos que iban en una camioneta en Saavedra y Nueva España; el fallecido quería huir y logró llegar hasta la esquina de Soria y Nueva España en la colonia Vista Hermosa donde finalmente quedó muerto estrellándose el carro contra un objeto fijo; posteriormente la Procuraduría informó que presentó un balazo en una mejilla, lo que le costó la vida minutos después.

**Lunes 17.- Aunque los hechos no sucedieron en León si involucraron a un leonés, ese día por la mañana fue asesinado con tintes de ejecución el juez federal Vicente Antonio Bermúdez Zacarías de 37 años de edad, en Metepec, Estado de México, mientras hacía ejercicio al aire libre. Los hechos se registraron alrededor de las 9 de la mañana, en la avenida Árbol de la Vida, casi esquina con Ignacio Allende, colonia La Asunción.

Originario y vecino de Santa Rosa Plan de Ayala, donde fue velado, era abogado por la Universidad de Guanajuato.

**Martes 18.-A las puertas de su casa fue acribillado “El Nico”, a las 02:30 horas de la madrugada, dos ejecutores llegaron al domicilio de la calle Cerrito Eta y Cerrito Lambda en la colonia Cerrito de Las Joyas, tocaron a la puerta de Nicolás N de 35 años de edad y en cuanto éste abrió, le dispararon matándolo, para luego huir a pie.

**Domingo 23 de Octubre: esa fecha fue hallado el cadáver, irreconocible de una persona, lo calcinaron junto con una camioneta.

Minutos antes de las seis de la tarde de esa fecha, Bomberos recibió el aviso anónimo de un supuesto accidente en donde una camioneta había chocado y estaba en llamas en la entrada a la comunidad de Albarradones.

Finalmente y tras mucho buscar, en terreno agreste, pleno cerro, en un camino solitario entre Rancho Viejo y Albarradones fue hallada la camioneta, aparentemente una Trail Blazer y en su interior un cuerpo totalmente carbonizado. Posteriormente se informó que tenía al menos dos días de haber sido quemado junto con el automotor.

**Miércoles 26 de Octubre, a balazos en el cráneo fue ejecutado “El Kikín”, esto sucedió aproximadamente a las 21 horas en Clarín y Torres Landa de la colonia San Sebastián.

Francisco Javier, de 49 años de edad, estaba sentado en una silla de plástico afuera de su casa, hasta donde llegaron un par de desconocidos que sin más le dispararon y luego huyeron sin ser detenidos. Agonizante, “El Kikín” fue trasladado al Hospital General de León donde finalmente murió. Con posterioridad la autoridad confirmó que en la escena del crimen se hallaron casquillos de dos calibres diferentes, significando que posiblemente se usaron dos armas en el ataque, pero no se reveló los calibres.

**Viernes 28.- Aproximadamente a las 2 de la mañana y 10 minutos fue atacado “El Príncipe” en la esquina de Océano Índico y Océano Atlántico de la colonia El Granjeno; Jorge Alberto de 30 años de edad fue balaceado por desconocidos; tres impactos de bala en la región occipital -nuca- le arrebataron la vida.

La víctima, vendedor de autos usados, acababa de salir de un domicilio donde hubo un convivio y se dirigía a su auto cuando lo atacaron desconocidos que viajaban en una camioneta blanca.

Y ASESINAN A ‘EL JARI’

Domingo 30.-Hombres armados irrumpieron violentamente en un domicilio de la colonia Las Mandarinas y ejecutaron a balazos a dos personas, identificadas preliminarmente como Gustavo “El Jari” de 50 años de edad y su hermano Carlos Alberto de 46.

El hecho se reportó aproximadamente a las 21:19 horas en calle Octopan casi esquina con la calle Hacienda Las Mandarinas, muy cerca al cruce con el bulevar Miguel de Cervantes Saavedra, hasta donde llegó un comando armado a bordo de una camioneta Ford Explorer negra.

Tres pistoleros bajaron de la camioneta y se dirigieron al domicilio donde abrieron fuego abatiendo a tiros a “El Jari” y su hermano conocido como “El Beto”.

Conforme a la información obtenida, los ejecutores llevaban el rostro cubierto con tapabocas.

NOVIEMBRE, MES DE LOS MUERTOS

Día 1 de noviembre.- Francisco Javier, joven padre de familia de 24 años fue balaceado a las puertas de su casa en la calle Honorio III casi con avenida Olímpica de la colonia Ampliación San Francisco. Agonizante llegó a bordo de un auto donde un vecino le trasladaba, a las puertas de la Estación Uno de Bomberos, buscaba ayuda pero murió en cuestión de minutos, tenía 4 balazos en el cuerpo.

**Miércoles 2.- En pleno Día de Muertos, pasadas las 16:30 horas, otra explosión, la cuarta en el año, un boiler que accidentalmente se apagó fugó el gas que detonó en un inmueble de la calle Gonzalo Curiel de la colonia San Marcos. Ahí murió Manuel de 46 años de edad, el padre de familia y quedaron lesionadas 4 personas más. Un hecho muy lamentable que consternó otra vez, a la sociedad leonesa en su conjunto.

**2 de noviembre.- La misma fecha, pero por separado, Cristian de 19 años de edad mató a su propia madre a puñaladas, la tragedia fue en las calles Zapateros y José María Cruz; al detenido se le presume inocente hasta que un Juez determine lo conducente al caso.

Sábado 5.- Paradojas del destino, eran las 13:39 horas, faltaban unas horas para el partido de futbol del León contra Guadalajara y la Policía Municipal informaba por todo lo alto un operativo con 500 policías en el estadio para mantener el orden y la seguridad, pero…justo a la hora citada, un varón recién jubilado fue asesinado a balazos por dos supuestos asaltantes, y otra vez, justo frente al estadio donde habría una súper seguridad.

Don Eladio de 60 años, pensionado y que acababa de retirar dinero de un banco llevándolo en un maletín, fue interceptado en la calle del Salto con López Mateos y tratando de defenderse fue cobardemente asesinado. No hubo nadie detenido ese día.

**Sábado 26.- Pasadas las 10 de la noche se descubrió el homicidio de Adriana Guadalupe, madre de familia a quien su hija encontró con huellas de estrangulamiento -el dato se supo después- en la habitación principal de su casa de la calle Cadereyta en la colonia ex ejido Nuevo León; la pareja sentimental fue señalado por familiares como el posible responsable, pero huyó antes que llegara la Policía en un auto Versa y no se sabe que haya sido detenido.

DICIEMBRE, ¡VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES!

De todo lo sucedido el mes de diciembre, tres casos acapararon la atención de la sociedad, en dos de ellos quedó de manifiesto la violencia infinita que se ejerce contra las mujeres.

Sábado 10.- A las 07:20 horas de esta mañana sobre la calle de Carbón en Santa Julia fue hallado el cadáver de un masculino, decapitado. El tercer caso de decapitación ocurrido en León este año. La cabeza de quien después se supo se llamó Luis Gerardo, de 21 años, la localizaron los policías a unas cuadras del primer lugar citado en De la Morada y Crucifixión minutos después, estaba sobre una cartulina amenazante y donde se mencionaba a uno apodado “El caches” o “El Cachetes”… el jueves 22 de este mes un hombre con ese apodo fue ejecutado a balazos sobre Parque Francia entre avenida De la Morada y Parque Asia a las 16:15 horas en Parques La Noria, oficialmente ninguna autoridad ha dicho que estén relacionados los casos.

***Sábado 10.- Cerca de las 22:17 horas, trascendió a la prensa el hallazgo de restos de una mujer desecha en sosa cáustica; sólo 6 kilogramos de huesos humanos logró recuperar la autoridad y aunque este medio solicitó la información preliminar esa misma noche, la respuesta de la Procuraduría fue: “es muy aventurado asegurar que es así. Los trabajos de investigación están en proceso”; luego “se cerró” la información.

La verdad fue que se trató del hallazgo de la joven universitaria Francia Ruth de 26 años de edad, desaparecida desde el día 3 de diciembre y cuyo caso había sido denunciado ante la Procuraduría de Justicia por sus padres al día siguiente, el 4 de diciembre.

Derivado de la investigación, entre las 15:30 y las 17 horas del sábado 10, agentes ministeriales catearon el domicilio de Andador Loma de San Vicente edificio 101 departamento 103 en San Isidro, donde fueron hallados los restos de la joven Ruth Francia, -corroborado días después previos análisis periciales de ADN- y cuyos restos deshechos en sosa cáustica fueron hallados en bolsas negras sobre el techo del inmueble de departamentos habitado por Emanuel Denali de 26 años de edad -capturado la madrugada del jueves 16 de diciembre en el estado de México-, un “brillante” estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato a la que es imposible ingresar al grueso de la población estudiantil aspirante, e hijo de un ingeniero químico de la misma UG que declaró posteriormente ante la Procuraduría General de Justicia en torno al caso donde se presume alguna posible responsabilidad en este hecho a su hijo Emanuel Denali y cuyo proceso está en curso.

**OTRA MUJER ENTAMBADA

**Lunes 19.- Caso manejado con sigilo extremo por la Policía y demás autoridades, al grado que trascendió hasta un día después, a las 9 de la noche de ese día fue encontrada otra mujer entambada, pero en la colonia 10 de Mayo.

Sucedió en el domicilio de la calle Madre Lidia 120 esquina con la calle Madre Redentora, donde además fue detenido Nazareth N de 30 años -y días después vinculado a proceso-; ahí se halló en cal y dentro de un tambo azul el cadáver de María Guadalupe, “Lupe la Brava” o “La Güera Brava” de 40 años de edad, a la que asesinaron a golpes.

Así concluye un 2016 harto violento, con balaceras y balaceados en plena zona centro, a media cuadra de la Presidencia Municipal la noche del 24 de diciembre, literalmente a unos pasos de la comandancia de Policía con saldo de dos vendedores heridos, y luego otra la noche del 29 en Apolo y López Mateos con saldo de 4 hombres y una mujer detenidos. La pesadilla sigue. ¿Qué traerá consigo 2017?