En plena calle Rivera y a unos pasos de la zona centro, anoche un comando armado acribilló con armas de alto poder a varios hombres, dejando un saldo de 4 heridos y un muerto.

El suceso se reportó aproximadamente a las 19:50 horas al Número de Emergencias 911, donde testigos al paso no identificados, avisaban de una balacera sobre la calle Rivera casi al cruce con la Nuevo León, lo que movilizó de inmediato a la Policía.

LLEGAN EN CONVOY

Pudo saberse que momentos antes de la hora citada, arribaron a un localito comercial ubicado sobre la calle Rivera, tres automotores, posteriormente descritos como un Versa blanco, un Astro verde y una camionetita de la marca Nissan blanca de la que descendieron varios armados, que se dirigieron hacia donde se encontraban cinco hombres y sin más, los acribillaron, para acto seguido volver a abordar sus unidades y huir con rumbo desconocido.

IDENTIFICADOS

En el lugar quedaron malheridos, quienes posteriormente fueron identificados de manera preliminar como: Alfredo de 50 años, quien junto a otro que no pudo dar sus generales, trasladó la ambulancia 255 de Cruz Roja al Hospital.

Un tercero tampoco identificado fue trasladado por sus propios medios al Hospital, desconociéndose su estado hasta el cierre de edición y el cuarto herido fue identificado como José Antonio de 34 años de edad, al que una patrulla de la Policía Municipal trasladó a una clínica particular de las calles de Hidalgo, esta persona sólo presentaba un balazo en la pierna derecha.

Y MUERE UNO EN EL LOCAL

Extraoficialmente se supo que al interior de la factoría donde ocurrieron los hechos, la Policía localizó a otro masculino, el que ya había fallecido y por quien las asistencias médicas nada pudieron hacer.

La zona donde ocurrió el ataque fue resguardada fuertemente por la Policía a la espera del personal de la Procuraduría para el levantamiento de evidencias.

Mientras que el vecindario, no daba crédito a lo que acababa de suceder y se mantenían tras el encintado amarillo, a la expectativa.