Personal de la Secretaria de Seguridad Ciudadana localizó y aseguró una fuente radioactiva, que el pasado 13 de Febrero fue asaltada en el Libramiento Palmillas-Apaseo el Alto, Querétaro.

La desaparición del objeto, había generado una alerta nacional, principalmente a las Unidades Estatales de Protección Civil de los Estados de Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Guanajuato, San Luis Potosí y Michoacán.

El hallazgo, se derivó de un reporte al número de emergencias 911, aproximadamente a las 20:50 horas. Se informó sobre la existencia de un artefacto sospechoso abandonado en el estacionamiento de la tienda Costco, ubicada en la venida Tecnológico.

Al atender el reporte, personal de la dirección de Protección Civil y Bomberos de Celaya, así como de la Policía Municipal, implementaron los protocolos de seguridad pertinentes y luego de efectuar una revisión, constataron que el objeto se trataba de una fuente radioactiva, misma que por la clasificación de sus etiquetas y códigos, contaba con reporte de robo vigente.

Siguiendo la normatividad que requiere este tipo de trabajos, el personal que participó en el operativo que se implementó dio aviso a las autoridades en materia de energía para la movilización de la fuente radioactiva, así como a personal del Ministerio Público.

Cabe mencionar que no existe ningún riesgo para población a pesar de tratarse de material radioactivo, ya que el objeto se encuentra perfectamente cerrado, además de que la envoltura que resguarda el material se encuentra en buenas condiciones, por lo que no fue necesaria la evacuación de personas y únicamente se ordenó el retiro de vehículos que se encontraban estacionados cerca de este sitio, para no entorpecer los trabajos.

Fuente Radiactiva 1 de 2